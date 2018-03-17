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السبت، 17 مارس 2018 01:03 ص
خالد صلاح
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صور.. لأول مرة الزراعة تستعين بجهاز حقن للقضاء على سوسة النخيل الحمراء

السبت، 17 مارس 2018 01:00 ص
صور.. لأول مرة الزراعة تستعين بجهاز حقن للقضاء على سوسة النخيل الحمراء جهاز حقن للنخيل للقضاء على السوسة الحمراء





كتب عز النوبى
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قال الدكتور ممدوح السباعى، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، أنه يتم الاستعانة حاليا بتقنيات حديثة لمواجهة سوسة النخيل الحمراء، وذلك من خلال استخدام جهاز حديث لحقن المبيد داخل النخيل للقضاء على الآفة لأول مرة، بالإضافة إلى الاستعانة بعمال الجراد للمشاركة فى اعمال المكافحة وخاصة فى الواحات، كما يتم تحليل العينات الخاصة بالمبيدات، والاستعانة بحفارات لتقليع ودفن النخيل المصاب خاصة المحافظات التى تكثر بها زراعته، بمناطق سيوه والإسماعيلية والجيزة للحفاظ على الثروة القومية للنخيل فى مصر، وزيادة انتاج التمور.

 

وأكد رئيس مكافحة الآفات، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الإدارة تقوم حاليا بتكثيف لجانها المرورية اليومية على مختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة تنفيذ أعمال المكافحة على الطبيعة ورصد مستوى الاصابة بسوسة النخيل الحمراء وتذليل كافة العقبات التى تواجه أعمال مكافحة سوسة النخيل للحد منها والنهوض بإنتاجية التمور، بمختلف المحافظات التى تكثر بها زراعة النخيل، تنفيذا لتكليفات الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

 

وأكد تقرير الادارة المركزية لمكافحة الافات، عن استمرار برامج توعوية إرشادية مكثفة لمزارعى النخيل بمختلف المحافظات التى تكثر بها زراعة النخيل للحد من افة السوسة الحمراء، ومتابعة التخلص من بقايا النخيل المصاب بالطرق الفنية من حيث الدفن والغمر بمحلول الرش والسولار، وكذا تدريب المزارعين على كيفية تكريم النخيل والاستفادة من مخلفاته، موضحا أن إجمالى عدد النخيل فى مصر يبلغ 20 مليونا و32 ألفًا و725 نخلة، ولا تزال الجهود مستمرة بتنظيم أيام حقل للتدريب العملى على أعمال المكافحة وإجراء التجارب العملية لعلاج المصاب أمام المزارعين.

 

احد مكافحة السوسة الحمراء

احد مكافحة السوسة الحمراء
اعمال حقن النخيل
اعمال حقن النخيل
برامج توعية للحد من اصابة النخيل
برامج توعية للحد من اصابة النخيل
ترقيم النخيل بعد المكافحة
ترقيم النخيل بعد المكافحة
تقليم النخيل
تقليم النخيل
جهاز حقن النخيل
جهاز حقن النخيل
حقن النخيل لمكافحة السوسة
حقن النخيل لمكافحة السوسة
حقن النخيل للتصدى للسوسة الحمراء
حقن النخيل للتصدى للسوسة الحمراء
حقن النخيل
حقن النخيل
لجان مكافحة الافات اثناء توعية مزراعى النخيل
لجان مكافحة الافات اثناء توعية مزراعى النخيل
لجان مكافحة النخيل من السوسة الحمراء
لجان مكافحة النخيل من السوسة الحمراء
لجان مكافحة النخيل
لجان مكافحة النخيل

 

لجان مكافحة سوسة النخيل (2)
لجان مكافحة سوسة النخيل (2)
لجان مكافحة سوسة النخيل
لجان مكافحة سوسة النخيل
مكافحة سوسة النخيل الحمراء
مكافحة سوسة النخيل الحمراء
مكافحة سوسة النخيل
مكافحة سوسة النخيل

 

مكافحة سوسة النخيل بالمبيدات
مكافحة سوسة النخيل بالمبيدات
مكافحة سوسة النخيل
مكافحة سوسة النخيل

 

 

 


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سوسة النخيل

مكافحة الافات

السوسة الحمراء

انتاج التمور




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