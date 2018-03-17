صور.. قصة بطولة زياد وصلاح "شبلى المصارعة" بمدارس المنوفية







المنوفية - محمود شاكر

رغم صغر سنهما وجسدهما النحيل إلا أنهما تمكنا من أن يحصدا العديد من البطولات خلال فترة لم تتجاوز ثلاث سنوات من التدريب، واضعين أمامهما هدف يسعون لتحقيقة وهو إعلاء اسم مصر خفاقا بين دول العالم كله، مؤكدين أنهم قادرين على تحقيق ذلك خلال السنوات القادمة بشكل كامل.

ففى أحد المنازل بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، رصدنا موهبتين لإثنين من الأشقاء ما بين المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية، تمكنا من حصد المركز الثانى والثالث بالبطولة التى نظمها الاتحاد المصرى للمصارعة بمنطقة المنوفية.

البداية كانت مع زياد محمد صلاح التلميذ بالصف الرابع الابتدائى، والذى حصد المركز الثانى على مستوى المحافظة فى المصارعة الرومانية، وزن 29 كيلو جراما، قائلا: "أنا أعشق اللعبة بشكل كبير وكنت أشاهد المبارات التى كان يلعبها البطل كرم جابر وكان والدى يساعدنى فى الحصول عليها بشكل مستمر حتى أتعلم فنون اللعبه وأتقن العديد من الأساليب بها".

وتابع زياد، انه يعشق اللعبة ويسعى أن يحقق العديد من البطولات خلال الفترة القادمة لافتا إلى أنه شارك فى المسابقة الأخيرة والتى نظمها الاتحاد المصرى للمصارعة بشبين الكوم، وتمكن من حصد المركز الثانى بوزن 29 كيلوجراما، لافتا إلى أن المسابقة شهدت العديد من التحديات التى واجهها لكنه دائما ما كان يتخطاها وتمكن من اقتناص المركز الثانى على مستوى الجمهورية .

أما صلاح الطالب بالصف الثانى الإعدادى قال أنه يتدرب على هذه اللعبه منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأنه يلعب المصارعة الحرة، وتمكن من المشاركة فى المسابقة الأخيرة وتمكن من اقتناص المركز الثالث على مستوى المحافظة .

وأكد صلاح أن المشكلة التى تواجههم فى التدريب لعدم توافر عدد كاف من المدربين الذين يحققون لهم التدريب الكافى، لافتا إلى أنه تدرب قبل البطولة الأخيرة على يد مدرب خاص بأحد النوادى حتى يتمكن من المشاركة فى عدد من المسابقات، مؤكدا أن الألعاب الفردية تحتاج إلى شكل كبير من الاهتمام كما يتم الاهتمام بالرياضات الأخرى ككرة القدم، مؤكدا أنه يسعى من أجل الحصول على أكبر عدد من البطولات وأن يمثل اسم مصر فى العديد من المحافل الدولية، وأن يحقق العالمية .

من جانبه قال محمد صلاح، والد البطلان، أنه يسعى من خلال التوفير للوقت الكافى لهما حتى يتمكنا من المنافسة فى العديد من المحافل الرياضية، مؤمنا بأن يقدم كل ما عليه من واجبات وأن يعوا من أجل الحصول على أعلى قدر من الفوز بالبطولات، ومتأكدا من أن التوفيق بيد الله.

وأشار والد البطلان أنهما يمارسان الرياضة يوميا، وذلك عقب عودتهما من المدارس لمدة تتراوح ما بين 3 إلى أربعة ساعات، بالاضافة إلى الاهتمام بهما بشكل كبير من خلال التمرينات المختلفة حتى يتمكنوا من المنافسة فى العديد من البطولات، لافتا إلى أنهما شاركا فى بطولة أول أمس ويسعون إلى حصد مراكز متقدمة.

وناشد والد البطلان بأن يكون هناك اهتمام بالرياضات الفردية بشكل أفضل من المتواجدة عليه حتى يتمكن ذوى المهارة من الحصول على فرصتهم، لافتا إلى أنه هناك العشرات من الموهوبين ولكنهم لغياب الرعاية والاهتمام من الممكن أن يضيعوا .