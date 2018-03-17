video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 مارس 2018 12:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. فوز 412 مواطنا بقرعة الحج فى سوهاج

السبت، 17 مارس 2018 12:09 م
صور.. فوز 412 مواطنا بقرعة الحج فى سوهاج فوز 412 مواطنا بقرعة الحج فى سوهاج





سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

أعلنت مديرية أمن سوهاج، نتيجة قرعة الحج للعام 2018، وذلك بحضور اللواء عمر عبد العال مدير الأمن، واللواء حسن محمود حكمدار المديرية، والتى أجريت صباح اليوم الجمعة بقصر ثقافة سوهاج.

وأسفرت القرعة عن  فوز 412 حاجا من بينهم 41 من كبار السن بنسبة 10%، بالإضافة إلى 103 احتياطيا فى حالة اعتذار أحد الحجاج الأصليين، وبلغ عدد المتقدمين للحج هذا العام 1738 مواطنًا.

وبلغت حصص المراكز والأقسام كالتالى: قسم جرجا 10، وقسم أول سوهاج 30، وقسم ثان سوهاج 31، ومركز طهطا 22، ومركز أخميم والكوثر 36، ومركز البلينا 32، ومركز العسيرات 15، ومركز المراغة 25، ومركز المنشأة 20، ومركز جرجا 19، ومركز جهينة 26، ومركز دار السلام 8، ومركز ساقلته 14، ومركز سوهاج ومركز شندويل 51، ومركز طما 13، وقسم طهطا 19.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الداخلية" تجرى قرعة الحج اليوم بسوهاج وبنى سويف والسويس والدقهلية ومطروح

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديرية امن سوهاج

قرعة الحج

حجاج بيت الله الحرام




لا تفوتك
فيديو.. طفل مصرى يهتف للسيسي ويلوح بعلم مصر فى انتخابات الرئاسة بأستراليا

فيديو.. طفل مصرى يهتف للسيسي ويلوح بعلم مصر فى انتخابات الرئاسة بأستراليا

فيديو.. المصريون فى أستراليا يوجهون رسالة للعالم فى تصويت الانتخابات الرئاسية

فيديو.. المصريون فى أستراليا يوجهون رسالة للعالم فى تصويت الانتخابات الرئاسية

الرياضة المصرية اليوم.. الأهلى ضيفاً ثقيلا على مونانا الجابونى.. مؤتمر صحفى لمرتضى منصور لكشف كواليس توقيع عبد الله السعيد للزمالك.. الأبيض ينهى استعداداته لبطل أثيوبيا.. والمصرى يواجه سيمبا التنزانى

الرياضة المصرية اليوم.. الأهلى ضيفاً ثقيلا على مونانا الجابونى.. مؤتمر صحفى لمرتضى منصور لكشف كواليس توقيع عبد الله السعيد للزمالك.. الأبيض ينهى استعداداته لبطل أثيوبيا.. والمصرى يواجه سيمبا التنزانى

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

3 أسلحة زملكاوية لإفساد مخطط الأهلى فى خطف النجوم البيضاء

3 أسلحة زملكاوية لإفساد مخطط الأهلى فى خطف النجوم البيضاء

رفقًا بالقلوب.. إزاى تحتفل بعيد الأم من غير ما تجرح غيرك

رفقًا بالقلوب.. إزاى تحتفل بعيد الأم من غير ما تجرح غيرك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة