صور.. فوز 412 مواطنا بقرعة الحج فى سوهاج







سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية أمن سوهاج، نتيجة قرعة الحج للعام 2018، وذلك بحضور اللواء عمر عبد العال مدير الأمن، واللواء حسن محمود حكمدار المديرية، والتى أجريت صباح اليوم الجمعة بقصر ثقافة سوهاج.

وأسفرت القرعة عن فوز 412 حاجا من بينهم 41 من كبار السن بنسبة 10%، بالإضافة إلى 103 احتياطيا فى حالة اعتذار أحد الحجاج الأصليين، وبلغ عدد المتقدمين للحج هذا العام 1738 مواطنًا.

وبلغت حصص المراكز والأقسام كالتالى: قسم جرجا 10، وقسم أول سوهاج 30، وقسم ثان سوهاج 31، ومركز طهطا 22، ومركز أخميم والكوثر 36، ومركز البلينا 32، ومركز العسيرات 15، ومركز المراغة 25، ومركز المنشأة 20، ومركز جرجا 19، ومركز جهينة 26، ومركز دار السلام 8، ومركز ساقلته 14، ومركز سوهاج ومركز شندويل 51، ومركز طما 13، وقسم طهطا 19.



















































