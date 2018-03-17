صور.. سفير مصر فى روما يحتفى بـ"أطفال مصر" خلال التصويت بانتخابات الرئاسة







كتب - أحمد جمعة

احتفى السفير المصرى فى إيطاليا، هشام بدر، بأطفال مصر الذين حضروا إلى مقر السفارة المصرية بروما، وذلك فى إطار العرس الديمقراطى الذى شهده مقر السفارة منذ أمس الجمعة، بتوافد أعداد كبيرة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2018.



السفير المصرى فى روما هشام بدر يحمل أطفال مصر

كانت السفارة المصرية فى روما شهدت توافد عدد كبير من أبناء المصريين بالخارج خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وتوقع السفير هشام بدر زيادة أعداد المصوتين بسبب عطلة نهاية الأسبوع فى إيطاليا.



السفير المصرى فى روما

وقال السفير المصرى بروما هشام بدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن اليوم الثانى يشهد إقبالا مع بداية عطلة نهاية الأسبوع وتوافد أعداد كبيرة من الأسر المصرية ليس فقط من روما بل من مدن تبعد مئات الكيلومترات عن العاصمة، للمشاركة فى التصويت بالانتخابات المصرية.