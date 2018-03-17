صور.. سفير مصر فى روما يحتفى بـ"أطفال مصر" خلال التصويت بانتخابات الرئاسة

صور.. سفير مصر فى روما يحتفى بـ"أطفال مصر" خلال التصويت بانتخابات الرئاسةالسبت، 17 مارس 2018 06:29 م
السفير هشام بدر يحتفى بأطفال مصر
كتب - أحمد جمعة
إضافة تعليق
احتفى السفير المصرى فى إيطاليا، هشام بدر، بأطفال مصر الذين حضروا إلى مقر السفارة المصرية بروما، وذلك فى إطار العرس الديمقراطى الذى شهده مقر السفارة منذ أمس الجمعة، بتوافد أعداد كبيرة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2018.
السفير المصرى فى روما هشام بدر يحمل أطفال مصر
كانت السفارة المصرية فى روما شهدت توافد عدد كبير من أبناء المصريين بالخارج خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وتوقع السفير هشام بدر زيادة أعداد المصوتين بسبب عطلة نهاية الأسبوع فى إيطاليا.
السفير المصرى فى روما
وقال السفير المصرى بروما هشام بدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن اليوم الثانى يشهد إقبالا مع بداية عطلة نهاية الأسبوع وتوافد أعداد كبيرة من الأسر المصرية ليس فقط من روما بل من مدن تبعد مئات الكيلومترات عن العاصمة، للمشاركة فى التصويت بالانتخابات المصرية.
سفير مصر فى روما يحمل أطفال مصر
إضافة تعليق
"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء
قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة