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صور.. ساخرون عبر مواقع التواصل من بيع شقة بـ700 مليون جنيه: نشوفها فى الجنة

السبت، 17 مارس 2018 07:48 م
صور.. ساخرون عبر مواقع التواصل من بيع شقة بـ700 مليون جنيه: نشوفها فى الجنة شقة سكنية على النيل





كتب هيثم سلامة
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تناقل رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صورًا لإعلان عن شقة  دوبلكس مساحتها 1600 متر، تطل على النيل وحديقة الحيوان وترى أهرامات الجيزة بمبلغ 40 مليون دولار، أى ما يعادل 700 مليون جنيه مصرى.

 

وسادت حالة من السخرية حول الإعلان وسعر الشقة البالغ 40 مليون دولار، فقال محمود:"اسألهم سعر نهائى كده"، ودونت آية :"دى بظبط اللى بندور عليها يلا بسرعة دى فرصه يا حبيبى آه فى أحلى من كده بس دى موقعها حلو والڤيو مش بطال"، وأضافت رحاب :"يعنى دى شقة حقيقية.. فى ناس عايشين فيها.. نشوفها فى الجنة إن شاء الله". 

إطلالة أخرى على النيل
إطلالة أخرى على النيل

 

إطلالة جانبية على النيل
إطلالة جانبية على النيل

 

الشقة من الداخل
الشقة من الداخل

 

بلكونة على النيل
بلكونة على النيل

 

تطل على الهرم
تطل على الهرم

 

حمام سباحة داخلى
حمام سباحة داخلى

 

صورة على النيل
صورة على النيل

 

صورة على حمام النيل
صورة على حمام النيل

 

غرفة السفرة
غرفة السفرة

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عرض شقة للبيع

النيل

شقة على النيل

اعلان شقة على النيل




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