صور.. ساخرون عبر مواقع التواصل من بيع شقة بـ700 مليون جنيه: نشوفها فى الجنة

صور.. ساخرون عبر مواقع التواصل من بيع شقة بـ700 مليون جنيه: نشوفها فى الجنةالسبت، 17 مارس 2018 07:48 م
شقة سكنية على النيل
كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق
تناقل رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صورًا لإعلان عن شقة دوبلكس مساحتها 1600 متر، تطل على النيل وحديقة الحيوان وترى أهرامات الجيزة بمبلغ 40 مليون دولار، أى ما يعادل 700 مليون جنيه مصرى.
وسادت حالة من السخرية حول الإعلان وسعر الشقة البالغ 40 مليون دولار، فقال محمود:"اسألهم سعر نهائى كده"، ودونت آية :"دى بظبط اللى بندور عليها يلا بسرعة دى فرصه يا حبيبى آه فى أحلى من كده بس دى موقعها حلو والڤيو مش بطال"، وأضافت رحاب :"يعنى دى شقة حقيقية.. فى ناس عايشين فيها.. نشوفها فى الجنة إن شاء الله".
إطلالة أخرى على النيل
إطلالة جانبية على النيل
الشقة من الداخل
بلكونة على النيل
تطل على الهرم
حمام سباحة داخلى
صورة على النيل
صورة على حمام النيل
غرفة السفرة
إضافة تعليق
على طريقة سعيد صالح بـ"العيال كبرت".. مقررو وأعضاء اللجان فى الأعلى للثقافة يخططون للندوات ويحاضرون فيها ويحضرونها ثم يكافئون أنفسهم.. وأمين المجلس يعترف ويرد: الفترة الجاية سنهتم بالكيف وليس الكم
انتخابات الرئاسة.. "طيور مصر المهاجرة" تورث حب مصر للأجيال الجديدة.. "اختفاء قسرى" للإخوان فى أوروبا أمام حشود الناخبين.. الشباب فى صدارة الطوابير أمام سفارات مصر.. والأعلام والنشيد الوطنى يسيطران على المشهد
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة