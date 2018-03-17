صور.. ساخرون عبر مواقع التواصل من بيع شقة بـ700 مليون جنيه: نشوفها فى الجنة







كتب هيثم سلامة

تناقل رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صورًا لإعلان عن شقة دوبلكس مساحتها 1600 متر، تطل على النيل وحديقة الحيوان وترى أهرامات الجيزة بمبلغ 40 مليون دولار، أى ما يعادل 700 مليون جنيه مصرى.

وسادت حالة من السخرية حول الإعلان وسعر الشقة البالغ 40 مليون دولار، فقال محمود:"اسألهم سعر نهائى كده"، ودونت آية :"دى بظبط اللى بندور عليها يلا بسرعة دى فرصه يا حبيبى آه فى أحلى من كده بس دى موقعها حلو والڤيو مش بطال"، وأضافت رحاب :"يعنى دى شقة حقيقية.. فى ناس عايشين فيها.. نشوفها فى الجنة إن شاء الله".



إطلالة أخرى على النيل



إطلالة جانبية على النيل



الشقة من الداخل



بلكونة على النيل



تطل على الهرم



حمام سباحة داخلى



صورة على النيل



صورة على حمام النيل