صور.. رئيس مدينة أشمون بالمنوفية يكرم 50 أما مثالية







المنوفية - محمود شاكر

شارك المهندس عبدالحكيم الزفزافى رئيس مركز ومدينة أشمون، بمحافظة المنوفية، اليوم فى حفل تكريم 50 أما مثالية على مستوى المركز.

وأكد الاعلامى أحمد عابد المنسق العام للحفل، أن الحفل يأتى للمرة الثالثة بمدينة أشمون بمشاركة عدد من الشركات المنظمة للحفل.

وأوضح عابد أنه تم تكريم 50 أما مثالية بالعديد من الهدايا وشهادات التقدير، والتى من بينها 5 رحلات عمرة، للأمهات المثاليات.

شارك فى الحفل المهندس عبدالحكيم الزفزافى رئيس مركز ومدينة أشمون، محمد حمدى صحصاح مدير الإدارة التعليمية بأشمون، أحمد جمال الدين نائب رئيس مركز المدينة، عبدالعزيز السعدنى وسالم الجندى مساعدا رئيس المدينة، الدكتور حسن الخولى رئيس مجلس الأمناء، البابا اغاثون شحاته راعى كنيسة أشمون.

وأكد جميع الحضور على أهمية دور الأم فى تربية الأبناء والتضحية من أجلهم، وضحت بالغالى والثمين من أجل رعايتهم وتحقيق التقدم لهم، وأن أقل تكريم لهم بيوم الوفاء.











