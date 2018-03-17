صور.. رئيس جامعة جنوب الوادى يشارك بافتتاح ملتقى الجامعات الفنى السادس عشر







قنا – هند المغربى

تقدم الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى مسيرة احتفالية لافتتاح الملتقى الفنى للجامعات المشاركة فى الملتقى الفني السادس عشر الذي تنظمه جامعة جنوب الوادي في الفترة من 17-22 مارس الجاري بمشاركة 11 جامعة.

بدأت المسيرة الاحتفالية من أمام مبنى المركزية الجديد مروراً بكليات الجامعة حتى كلية التربية النوعية.

تضمن العرض فقرات فنية متنوعة للجامعات مثل التنورة وفقرة المزمار ثم حملة الأعلام من كلية التربية الرياضية، تقدمت الجامعات المشاركة جامعة الأزهر ثم جامعات المنوفية وطنطا وقناة السويس وأسوان والسويس وسوهاج وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة العبور والمعهد العالى للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون والجامعة المنظمة جامعة جنوب الوادى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود خضارى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد كمال نصارى عميد كلية التربية الرياضية والدكتور على الدين القصبى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة ورؤساء وفود الجامعات المشاركة.

يذكر أن الجامعات المشاركة في الملتقى وعددها 11 جامعة تبدأ في تقديم عروضها في مجالات الفنون الشعبية والمسرح الغنائي والكورال وموسيقي والإنشاد الديني في المسرح المكشوف بالجامعة.



رئيس جامعة جنوب الوادى يتقدم مسيرة افتتاح الملتقى الفنى



مسيرة افتتاح الملتقى الفنى



جانب من مسيرة افتتاح الملتقى الفنى



رئيس جامعة جنوب الوادى يتقدم مسيرة افتتاح الملتقى الفنى



جامعة الأزهر تتقدم مسيرة افتتاح الملتقى الفنى