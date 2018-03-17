صور .. حملات لإزالة الإشغالات بغرب وشرق الإسكندرية







الإسكندرية - جاكلين منير

شن حي غرب من خلال أجهزته المعنية عدة حملات لإزالة الإشغالات، وذلك بمنطقة سوق الجمعة بمينا البصل وتم رفع وإزالة كافة الإشغالات، كما شن حملة مكبرة بمنطقة الموقف الجديد تم فيها إزالة ورفع جميع المخالفات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء بالاستمرار في شن الحملات للقضاء على ظاهرة الإشغالات والمخالفات والتعديات والباعه الجائلين والفروشات التي تشغل الطريق العام وتعيق حركة المواطنين والسيارات، والتأكد من عدم معاودتها مرة أخرى، لإعادة الإنضباط علي مستوي أحياء الإسكندرية.

وشن حي شرق أيضا عدة حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمناطق متعددة بنطاقه، شملت شارع مصطفي كامل منطقة باكوس، وشارع الترعة المردومة من كوبري ابو سرحة حتي طريق المحمودية وتم إزالة كل ماهو مخالف ويعيق المارة، وشن الحي حملة أخري لإزالة الإشغالات شملت شارع مدارس مصطفي النجار ، شارع النصر جرين بلازا ، وخلف وأمام محطة قطار سيدي جابر.

وتستمر حملات إزالة الإشغالات والتعديات والتحفظ عليها علي مستوي أحياء المحافظة لرفع المعاناة عن المواطنين.



