صور.. حريق ضخم فى مصنع لإعادة تدوير المخلفات بنيويورك

صور.. حريق ضخم فى مصنع لإعادة تدوير المخلفات بنيويوركالسبت، 17 مارس 2018 06:22 ص
حريق مصنع فى نيويورك
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير (رويترز)
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أبرزت وكالة "رويترز" صورا لحريق ضخم نشب فى أحد مصانع تدوير المخلفات فى نيويورك، مما اضطر السلطات إلى إجلاء مئات السكان عن المنطقة .
وبثت الوكالة صورا لمحاولات رجال الحماية المدنية السيطرة على ألسنة اللهب دون ذكر مزيد من التفاصيل، أو الإشارة إلى وقوع ضحايا أو مصابين فى الحريق، اضطر مئات الأشخاص لترك منازلهم بسبب الحريق الهائل فى مصنع لإعادة تدوير المخلفات بنيويورك.
حريق مصنع المخلفات
رجال الحماية المدنية يحاولون السيطرة على الحريق
تصاعد الأدخنة جراء الحريق
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