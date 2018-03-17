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صور.. توافد كبير للمصريين بألمانيا على التصويت بانتخابات الرئاسة

السبت، 17 مارس 2018 12:55 م
صور.. توافد كبير للمصريين بألمانيا على التصويت بانتخابات الرئاسة مصريين بالمانيا





كتب: احمد جمعة - أحمد علوى
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شهدت السفارة المصرية فى المانيا لليوم الثانى على التوالى إقبال كبير من قبل الجالية المصرية والذين توجهوا إلى مقرها ببرلين للتصويت فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018.

 

ويأتى هذا التوافد الكبير تحت إشراف السفير المصرى فى ألمانيا بدر عبد العاطى وعضو البوندستاج الألمانى ألكسندر كوليتس، المتحدث باسم السياسة الخارجية فى الحزب الليبرالى الألمانى الحر، ورئيس تحرير راديو ألمانيا.

 

فتحت سفارة مصر ببرلين والقنصليتان المصريتان فى هامبورج وفرانكفورت أبوابهم صباح اليوم السبت أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم .

السفير المصرى بالمانيا مع الجالية

السفير المصرى بالمانيا مع الجالية

 

المصريات فى المانيا
المصريات فى المانيا

 

 

 


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