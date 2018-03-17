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السبت، 17 مارس 2018 05:07 ص
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صور.. تواصل المظاهرات الحاشدة فى البرازيل احتجاجا على اغتيال سياسية بارزة

السبت، 17 مارس 2018 05:00 ص
صور.. تواصل المظاهرات الحاشدة فى البرازيل احتجاجا على اغتيال سياسية بارزة مظاهرات فى البرازيل احتجاجا على اغتيال سياسية





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب _ رويترز
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تواصل الاحتجاجات فى شوارع مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية، ومدن أخرى فى أنحاء البلاد، فى أعقاب مقتل السياسية البارزة مارييل فرانكو.

وكانت مارييل فرانكو، 38 عاما، عضوا بمجلس بلدية مدينة ريو وقد قادت حملة ضد عنف الشرطة ويراها كثيرون مدافعة بارزة عن حقوق المرأة.

وكانت فرانكو عائدة من مؤتمر، لتشجيع تمكين النساء ذوات البشرة السوداء فى وسط ريو، حينما توقفت سيارة أخرى قبالة سيارتها، وأطلقت عليها تسع رصاصات.

وقد لقيت مصرعها رفقة سائق سيارتها أندرسون بيدرو غومس، بينما أصيبت سكرتيرتها الصحفية، التى كانت تجلس فى المقعد الخلفى، وأصيبت مارييل بأربع رصاصات فى الرأس، بينما أصيب السائق بثلاث رصاصات.

احتجاجات البرازيل عقب اغتيال سياسية
احتجاجات البرازيل عقب اغتيال سياسية

 

احتجاجات البرازيل
احتجاجات البرازيل

 

الشباب البرازيلى يندد بطريقته ضد اغتيال مارييل فرانكو
الشباب البرازيلى يندد بطريقته ضد اغتيال مارييل فرانكو

 

جانب من الاحتجاجات فى البرازيل
جانب من الاحتجاجات فى البرازيل

 

جرافيتى للسياسية مارييل فرانكو
جرافيتى للسياسية مارييل فرانكو

 

شعارات فى شوارع البرازيل ضد اغتيال مارييل فرانكو
شعارات فى شوارع البرازيل ضد اغتيال مارييل فرانكو

 

فتاة تشارك فى الاحتجاجات
فتاة تشارك فى الاحتجاجات

 

فتيات البرازيل يتظاهرن احتجاجا على اغتيال مارييل فرانكو
فتيات البرازيل يتظاهرن احتجاجا على اغتيال مارييل فرانكو

 

فعاليات منددة لاغتيال السياسية البرازيلية مارييل فرانكو
فعاليات منددة لاغتيال السياسية البرازيلية مارييل فرانكو

 

مظاهرات فى البرازيل
مظاهرات فى البرازيل

 

 

 


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