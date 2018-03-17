صور.. تلاميذ مدرسة بكفر الشيخ يتبرعون بمصروفهم لاستكمال مركز الأورام

كفر الشيخ – محمد سليمان

استقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، بديوان عام المحافظة، فريق مدرسة الكردى للتعليم الأساسى، بإدارة قلين التعليمية، تبرعوا بمصروفهم المدرسى للمساهمة فى استكمال مركز كفر الشيخ للأورام، وذلك بحضور المحاسب محمد ابو غنيمة السكرتير العام المساعد، واللواء شكرى الجندى، عضو مجلس النواب، والقيادات التنفيذية .

عبر التلاميذ عن سعادتهم بلقاء محافظ كفر الشيخ، مؤكدين أن بداية المبادرة كانت من مدرستهم، وهى لحث التلاميذ زملائهم للتبرع لمركز الأورام، وأنهم سيطوفون مدارس المحافظة، حتى استكمال إنشاء مركز كفر الشيخ للأورام، داعيين رجال الأعمال والمجتمع المساهمة فى استكمال مركز كفر الشيخ للأورام .

ومن ناحيته أشاد محافظ كفرالشيخ، بمبادرة التلاميذ، قائلاً: حب الوطن انتماء فريد وإحساس راق وتضحية شريفة ووفاء كريم، وانه سعيد بهذا النموذج الوطنى المشرف من التلاميذ "، مقدماً الشكر لأسرهم فضلاَ عن دور المؤسسات الاجتماعية والتعليمية فى البناء على ما أسسته الأسرة، وغرس الوطنية والقيم وحب الوطن والمسئولية الجماعية والمجتمعية فى النشء، والأطفال منذ الصغر، لافتاً انهم يستحقون التكريم على هذا العمل الإنسانى الراقى النبيل