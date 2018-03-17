video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 مارس 2018 09:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تلاميذ مدرسة بكفر الشيخ يتبرعون بمصروفهم لاستكمال مركز الأورام

السبت، 17 مارس 2018 08:21 م
صور.. تلاميذ مدرسة بكفر الشيخ يتبرعون بمصروفهم لاستكمال مركز الأورام الاطفال و محافظ كفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

استقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، بديوان عام المحافظة، فريق مدرسة الكردى للتعليم الأساسى، بإدارة قلين التعليمية، تبرعوا بمصروفهم المدرسى للمساهمة فى استكمال مركز كفر الشيخ للأورام، وذلك بحضور المحاسب محمد ابو غنيمة السكرتير العام المساعد، واللواء شكرى الجندى، عضو مجلس النواب، والقيادات التنفيذية .

عبر التلاميذ عن سعادتهم بلقاء محافظ كفر الشيخ، مؤكدين أن بداية المبادرة كانت من مدرستهم، وهى لحث التلاميذ زملائهم للتبرع لمركز الأورام، وأنهم سيطوفون مدارس المحافظة، حتى استكمال إنشاء مركز كفر الشيخ للأورام، داعيين رجال الأعمال والمجتمع المساهمة فى استكمال مركز كفر الشيخ للأورام .

ومن ناحيته أشاد محافظ كفرالشيخ، بمبادرة التلاميذ، قائلاً: حب الوطن انتماء فريد وإحساس راق وتضحية شريفة ووفاء كريم، وانه سعيد بهذا النموذج الوطنى المشرف من التلاميذ "، مقدماً الشكر لأسرهم فضلاَ عن دور المؤسسات الاجتماعية والتعليمية فى البناء على ما أسسته الأسرة، وغرس الوطنية والقيم وحب الوطن والمسئولية الجماعية والمجتمعية فى النشء، والأطفال منذ الصغر، لافتاً انهم يستحقون التكريم على هذا العمل الإنسانى الراقى النبيل

محافظ كفرالشيخ يستقبل تلاميذ مدرسة الكردى بقلين
محافظ كفرالشيخ يستقبل تلاميذ مدرسة الكردى بقلين

 

طلاب يتبرعون بمصروفهم لصالح مركز الأورام
طلاب يتبرعون بمصروفهم لصالح مركز الأورام

 

اول تبرع لطلاب مدرسة بكفر الشيخ
اول تبرع لطلاب مدرسة بكفر الشيخ

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالأسماء.. تكريم الأمهات المثاليات فى عيد الأم بكفر الشيخ

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار محافظه كفر الشيخ

تلاميذ

تبرع

محافظ كفر الشيخ




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسي يتفقد المشروعات التنموية بشرق بورسعيد (صور)

صور.. الرئيس السيسي يتفقد المشروعات التنموية بشرق بورسعيد (صور)

فيديو.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي

فيديو.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي

على طريقة سعيد صالح بـ"العيال كبرت".. مقررو وأعضاء اللجان فى الأعلى للثقافة يخططون للندوات ويحاضرون فيها ويحضرونها ثم يكافئون أنفسهم.. وأمين المجلس يعترف ويرد: الفترة الجاية سنهتم بالكيف وليس الكم

على طريقة سعيد صالح بـ"العيال كبرت".. مقررو وأعضاء اللجان فى الأعلى للثقافة يخططون للندوات ويحاضرون فيها ويحضرونها ثم يكافئون أنفسهم.. وأمين المجلس يعترف ويرد: الفترة الجاية سنهتم بالكيف وليس الكم

انتخابات الرئاسة.. "طيور مصر المهاجرة" تورث حب مصر للأجيال الجديدة.. "اختفاء قسرى" للإخوان فى أوروبا أمام حشود الناخبين.. الشباب فى صدارة الطوابير أمام سفارات مصر.. والأعلام والنشيد الوطنى يسيطران على المشهد

انتخابات الرئاسة.. "طيور مصر المهاجرة" تورث حب مصر للأجيال الجديدة.. "اختفاء قسرى" للإخوان فى أوروبا أمام حشود الناخبين.. الشباب فى صدارة الطوابير أمام سفارات مصر.. والأعلام والنشيد الوطنى يسيطران على المشهد

الأهلى يبدأ رحلة استعادة دورى أبطال أفريقيا بسباعية فى مونانا

الأهلى يبدأ رحلة استعادة دورى أبطال أفريقيا بسباعية فى مونانا

صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة