صور..بمناسبة "عيد النوروز"..أمريكيون من أصل إيرانى يقدمون الطعام للمشردين







كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

فى إطار احتفالات "عيد النوروز" ، نظم مجموعة من الأمريكيون من أصل إيرانى احتفالات بعيد النوروز، عن طريق تقديم الطعام المجانى، للمشردين والمحتاجين فى لوس أنجلوس، وقاموا بعمل رقصات شعبية إيرانية بمناسبة عيد النوروز الإيرانى .

وأبرزت صورا نشرتها وكالة رويترز للأنباء من داخل إحدى المخيمات التى يعيش فيها المشردين والمحتاجين بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، تقديم الطعام للمشردين والمحتاجين وإقامة حفلات لهم .

ويحظى عيد "النيروز"، الذى تعود جذوره إلى بلاد فارس ما قبل الإسلام، ويأتى من تعاليم الديانة الإيرانية القديمة "الزرادشتية"، باستقبال واسع أيضاً فى بلدان تتقاسم الثقافة نفسها مع إيران، وإن اختلفت جغرافيتها.



الاحتفال بعيد النوروز فى لوس أنجلوس



الاحتفال بعيد النوروز



أمريكيون من أصل ايرانى يحتفلون بعيد النوروز



جانب من الاحتفال بعيد النوروز