صور.. برلمانيون ومسئولون يشهدون انطلاق أول دورى كرة قدم نسائية بالشرقية







الشرقية - حمدى عبد العظيم

انطلق منذ قليل دورى كرة القدم النسائية الأول بمحافظة الشرقية، والذى ينظمه منطقة اتحاد الكرة تحت إشراف الدكتورة دينا الرفاعى عضو الاتحاد المصرى للكرة النسائية فرع الشرقية.

وشارك فى الفعالية كل من: محمود عباس رئيس منطقة الشرقية لكرة القدم، واللواء صبرى الشوادفى عضو لجنة التحكيم بالشرقية، وزكريا عليوة وكيل وزارة الشباب والرياضة، خالد جميل المدير التنفيذى لمنطقة الكرة بالشرقية، والمحاسب علاء عبد النبى، ومحمد كلوب عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس، والإعلامية الدكتورة حياة عبدون عضو مجلس الشعب الأسبق، ومحمد فكرى زلط عضو مجلس الشعب الأسبق، والعمدة هشام طبيلة عمدة كفر الحاج عمر، وأحمد فرحان أمين شباب حزب الحركة المصرية الوطنية بالشرقية، وعدد من المهتمين بالرياضة بالشرقية.

وأقيمت البطولة على ملعب أكاديمية الموهوبين بفاقوس، الحاصلة على المركز الثانى لدورى براعم أكاديميات الشرقية.

وقالت الدكتورة دينا الرفاعى عضو الاتحاد المصرى للكرة النسائية فرع الشرقية "لليوم السابع"، إن الدورى يقام للمرة الأولى بالشرقية، بهدف تشجيع الفتيات على الرياضة النسائية، وإتاحة الفرصة لإظهار مواهب الفتيات، وإن هذه الدورة تعد باكورة بطولات مقبلة .

وقال السيد القاضى الحاصل على جائزة أفضل مدير فنى بمنطقة الكرة بالشرقية، إن فريق كرة القدم النسائية لفاقوس يشارك للمرة الأولى فى البطولة، أن البطولة تضم 10 فرق من أنحاء المحافظة، ويتم تنظيمها للمرة الأولى بالمحافظة، والهدف منها نشر اللعبة وتقديم نجوم موهوبين للأندية المصرية، ودعم المنتخب المصرى بالبراعم .

ومن جانبه، قال عادل حجاج المدير الإدارى، إن الدورى يستمر لمدة 10 أسابيع من تنظيم منطقة كرة القدم بالشرقية.

ملعب أكاديمية الموهوبين بفاقوس، المقام عليه دورى كرة القدم النسائية بالشرقية



المشاركون بدورى كرةالقدم النسائية بالشرقية

حياة عبدون وعضو الاتحاد المصرى للكرة النسائية بالشرقية



أعضاء مجلس النواب والقيادات الحاضرون دورى كرة القدم النسائية بالشرقية



دورى كرةالقدم النسائية بالشرقية



المشاركين بدورى كرةالقدم النسائية بالشرقية



مبارة نسائية بدورى كرة القدم النسائية بالشرقية