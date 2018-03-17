صور.. بدموع الفراق.. الداخلية تكرم أمهات الشهداء فى عيد الأم







كتب محمود عبد الراضى - تصوير خالد كامل

على أصوات الأغاني الوطنية، احتفلت وزارة الداخلية، اليوم السبت، بأمهات شهداء الشرطة الأبرار، داخل نادي الشرطة بالجزيرة في القاهرة، بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية، على رأسهم اللواء خالد حمدي مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، واللواء محمد ابو النجا بالعلاقات الإنسانية ورموز المجتمع والشخصيات العامة والفنانين ابرزهم نهلة عنبر والفنان حجاج عبد العظيم .

حرصت القيادات الأمنية، على تكريم عدد من أمهات الشهداء، حيث تم تقديم هدايا لهن، تزامناً مع الاحتفالات بـ"عيد الأم"، حيث انسابت دموع الام بالبكاء تذكراً للأبناء.

وخلال الحفل تم تقديم العديد من العروض الفنية والأغاني الوطنية والقصائد الشعرية أثناء الحفل، والتي تفاعل معها الحضور.

وبدورهن، أكدت أمهات الشهداء، أن وزارة الداخلية لا تنسى أبناءها، خاصة الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل هذا الوطن، وشعب مصر العظيم.

وأوضح عدد من أمهات الشهداء، لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الداخلية متمثلة في العلاقات الإنسانية وقطاع الإعلام والعلاقات، حرصين على التواصل معهن، وتلبية كافة المتطلبات وتذليل كل المشاكل التي ربما يتعرض لها أسر الشهداء في كافة القطاعات الخدمية.

ونوهت أمهات الشهداء، أن الأبطال شرفوا أسرهم وهم أحياء، وشرفوهم أيضاً وهم أموات بسيرتهم العطرة، التي سيظلوا يتفاخروا بها طوال العمر، وأعربت أمهات الشهداء عن استعدادها لارتداء "الميري" والانضمام لمعسكر رجال الأمن في الزود عن الوطن استكمالاً لمسيرة الأبناء الأبرار.

وقالت أمهات الشهداء، يمر علينا "عيد الأم"، وأبناءنا ليس بيننا، وتحتفل الأمهات في 21 مارس من كل عام بهذه المناسبة الطيبة، ونحن نتذكر الأبناء، لكن زملاء أبناءنا حريصون على زيارتنا خلال هذا اليوم، فكل رجال الشرطة بمثابة أبناءنا.