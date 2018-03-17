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صور.. انتشار شرطة روسيا أمام سفارة لندن بموسكو بعد قرار طرد 23 دبلوماسى روسى

السبت، 17 مارس 2018 02:53 م
صور.. انتشار شرطة روسيا أمام سفارة لندن بموسكو بعد قرار طرد 23 دبلوماسى روسى انتشار الشرطة الروسية أمام السفارة البريطانية





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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انتشرت الشرطة الروسية اليوم السبت، أمام مقر السفارة البريطانية فى موسكو، وذلك بعد قرار الخارجية الروسية طرد 23 دبلوماسى بريطانى، ردا على قرار بريطانيا طرد دبلوماسيين روس.

وكان السفير البريطانى فى روسيا لورى بريستو، وصل صباح اليوم إلى مقر الخارجية الروسية فى موسكو، عقب استدعائه رسميًا، على خلفية أزمة سياسة حادة بين البلدين، فجرتها لندن بعد ما وصفته بهجوم كيميائى استهدف العقيد السابق سيرجى سكريبال، وابنته يوليا، فى مدينة سلزبورى جنوب بريطانيا فى مطلع الشهر الحالى.

وكان كبار المسئولين البريطانيين اتهموا روسيا بالوقوف وراء تسميم سكريبال، وقرروا فرض عقوبات على موسكو، تتضمن ترحيل 23 دبلوماسيا روسيا فى الأيام القريبة، ورفضت موسكو هذه الاتهامات، التى وصفتها بأنها باطلة ولا تستند إلى أى دليل، وأعلنت عن إعداد إجراءات جوابية، سيكون طرد دبلوماسيين بريطانيين جزءا منها.

مقر السفارة البريطانية
مقر السفارة البريطانية

 

انتشار الشرطة البريطانية أمام السفارة
انتشار الشرطة البريطانية أمام السفارة

 

جانب من تواجد الشرطة البريطانية
جانب من تواجد الشرطة البريطانية

 


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