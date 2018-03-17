صور.. اليونانيون يتظاهرون ضد العنصرية بالتزامن مع ذكرى القضاء على التمييز







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )

تظاهر عدد من المواطنين اليونانيين اليوم السبت، فى مدينة أثينا بمناسبة قرب يوم الأمم المتحدة ضد العنصرية.

ويحتفل العالم باليوم الدولى للقضاء على التمييز العنصرى يوم 21 مارس من كل عام، ففى ذلك اليوم من عام 1960، أطلقت الشرطة الرصاص فقتلت 69 شخصا كانوا مشتركين فى مظاهرة سلمية فى شاربفيل، جنوب أفريقيا، ضد "قوانين المرور" المفروضة من قبل نظام الفصل العنصرى.

وفى إعلان الأمم المتحدة فى ذلك اليوم عام 1966، دعت الجمعية العامة المجتمع الدولى إلى مضاعفة جهوده من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى



تظاهرات اليونانيون



جانب من التظاهرات



جانب من تظاهرات اليونانيين



جانب من التظاهرات اليونانية



مواطنون يونانيون