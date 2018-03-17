صور.. "الهجرة" تنقل مصريين بالسعودية لمراكز الاقتراع استجابة لطلبهم

صور.. "الهجرة" تنقل مصريين بالسعودية لمراكز الاقتراع استجابة لطلبهمالسبت، 17 مارس 2018 03:09 م
مصريون بالسعودية
كتب محمد تهامى زكى
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استجابت غرفة عمليات وزارة الهجرة، لطلب المصريين بالمنطقة الشرقية فى السعودية ووفرت حافلات لنقلهم إلى الرياض للمشاركة فى انتخابات الرئاسة.
ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة عبر صفحتها على "فيس بوك"، صورًا للناخبين بعد توفير الحافلات لهم، رافعين الأعلام المصرية.
وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة فى الخارج ممثلة لـ124 دولة بداية من اليوم الجمعة الموافق 16 مارس، وحتى الأحد 18 من الشهر نفسه.
الهجرة تستجيب لطلب الناخبين
الهجرة تستجيب لطلب الناخبين وتوفر الحافلات
وزارة الهجرة تستجيب لطلب الناخبين وتوفر الحافلات
الحافلات المعدة لنقل الناخبين
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