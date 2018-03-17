video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 مارس 2018 04:38 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. "الهجرة" تنقل مصريين بالسعودية لمراكز الاقتراع استجابة لطلبهم

السبت، 17 مارس 2018 03:09 م
صور.. "الهجرة" تنقل مصريين بالسعودية لمراكز الاقتراع استجابة لطلبهم مصريون بالسعودية





كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

استجابت غرفة عمليات وزارة الهجرة، لطلب المصريين بالمنطقة الشرقية فى السعودية ووفرت حافلات لنقلهم إلى الرياض للمشاركة فى انتخابات الرئاسة.

ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة عبر صفحتها على "فيس بوك"، صورًا للناخبين بعد توفير الحافلات لهم، رافعين الأعلام المصرية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة فى الخارج ممثلة لـ124 دولة بداية من اليوم الجمعة الموافق 16 مارس، وحتى الأحد 18 من الشهر نفسه.

الهجرة تستجيب لطلب الناخبين (1)
الهجرة تستجيب لطلب الناخبين
 
الهجرة تستجيب لطلب الناخبين (2)
الهجرة تستجيب لطلب الناخبين وتوفر الحافلات
 
الهجرة تستجيب لطلب الناخبين (3)
وزارة الهجرة تستجيب لطلب الناخبين وتوفر الحافلات
 
الهجرة تستجيب لطلب الناخبين (4)
الحافلات المعدة لنقل الناخبين
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حملة موسى مصطفى موسى: 22 يوما للدعاية الانتخابية فترة غير كافية

حضور مكثف للجالية المصرية بالبحرين فى اليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية

انتخابات 2018

الانتخابات الرئاسيه

السيسى

الانتخابات المصريه

انتخابات الرئاسه

انتخابات المصريين بالخارج

انتخابات مصر

وزارة الهجرة




لا تفوتك
صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

فيديو.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المشاريع التنموية بـ"بورسعيد"

فيديو.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المشاريع التنموية بـ"بورسعيد"

"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء

"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

جنح الاستئناف تقضى ببراءة بطلة ومنتج ومخرج كليب "بص أمك"

جنح الاستئناف تقضى ببراءة بطلة ومنتج ومخرج كليب "بص أمك"

شاهد.. صور توقيع عبد الله السعيد للزمالك

شاهد.. صور توقيع عبد الله السعيد للزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة