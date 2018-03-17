صور.. المنيا تحتفل بعيدها القومى على أغانى "تسلم الأيادى"







المنيا - حسن عبد الغفار

احتفلت اليوم محافظة المنيا بعيدها القومى، والذى تحتفل به فى مثل هذا اليوم من كل عام، بحضور اللواء عصام البديوى ومحافظ المنيا واللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا ووكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية.

بدأت الاحتفالات بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى بمشاركة بيت العائلة المصرية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، حيث أكد الجميع أن قلوبهم مع القوات المسلحة فى حربها ضد الإرهاب فى سيناء، ودعا الجميع بالنصر للقوات المسلحة فى العملية الشاملة لتطهير سيناء.

فيما انطلقت الأغانى الوطنية أمام مبنى ديوان المحافظة، وتصدرت أغنية "تسلم الأيادى تسلم يا جيش بلادى" الأغانى الوطنية التى بدأت من الصباح الباكر حتى العروض الفنية التى تم تقديمها، وشارك فيها مديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم وقوات الحماية المدنية وقصور الثقافة.

وبدأ طابور العرض الذى تقدمه عربة تحمل عددا من الأطفال يرتدون الزى الفرعونى، ثم حملة أعلام مصر مع أعلام المنيا، وقدم الأطفال عرضا فى الكارتيه، وقدمت فرقة الفنون الشعبية عرضا فنيا نال استحسان الجميع، كما قدمت سيارات الحماية المدنية عرضا آخر، ثم انطلقت السيارات التى تحمل الزهور التابعة للإدارات التعليمية المشاركة فى العروض الفنية، وبعد انتهاء العرض قام البديوى بتفقد معرض الزهور واللوحات الفنية على كورنيش النيل الذى تنظمه مديرية التربية والتعليم.

ومن ناحيته، عبر المحافظ عن سعادته بأن احتفالات عيد المنيا القومى تتزامن مع احتفالات المصريين باختيار رئيسهم، والالتفاف حول وطنهم من خلال خروجهم إلى صناديق الاقتراع، مؤكدا أن المصريين فى الخارج يضربون أروع الأمثلة فى حب الوطن بخروجهم الكثيف واصطفافهم أمام صناديق الاقتراع فى جميع دول العالم.

يذكر أن محافظة المنيا تحتفل كل عام فى يوم 18 مارس بعيدها القومى تخليدا لبطولات أبنائها فى مواجهة المحتل الانجليزى، وخاصة فى مركز ديرمواس عندما خرج الأهالى على شريط السكة الحديد فى مواجهة القائد الانجليزى بوب، واستطاعوا السيطرة عليهم.























































