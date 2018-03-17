صور.. المعارضة الفنزويلية تتظاهر ضد إجراء الانتخابات الرئاسية 20 مايو المقبل







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

نظمت المعارضة الفنزويلية اليوم السبت، تظاهرات في جميع أنحاء البلاد، للاحتجاج على الانتخابات الرئاسية فى 20 مايو المقبل.

وطالب المتظاهرون بضرورة إجراء انتخابات حرة وشفافة، مؤكدين أن الانتخابات الحالية احتيالية.

وشارك فى التظاهرات زوجة زعيم المعارضة الفنزويلية ليوبولدو لوبيز.



المعارضة الفنزويلية



جانب من المعارضة الفنزويلية



زعيم المعارضة الفنزويلية