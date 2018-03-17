صور.. المصريون فى لندن يشاركون بالانتخابات الرئاسية لليوم الثانى

صور.. المصريون فى لندن يشاركون بالانتخابات الرئاسية لليوم الثانىالسبت، 17 مارس 2018 11:24 ص
المصريون فى لندن
كتب محمد تهامى زكى
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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة على فيس بوك، صور من تواصل مشاركات الناخبين المصريين فى لندن، بالعملية الانتخابية لليوم الثانى على التوالى.
وتتابع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، من خلال غرفة العمليات التى شكلتها وزارة الهجرة على مدار الساعة، تصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات الرئاسية .
وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة فى الخارج ممثلة لـ124 دولة بداية من الجمعة الموافق 16 مارس، وحتى الأحد 18 من الشهر نفسه.
الناخبين المصريين
المصريين فى لندن
الانتخابات الرئاسية فى لندن
جانب من مشاركة المصريين فى لندن
مصريين أثناء مشاركتهم فى الانتخابات
جانب من الانتخابات فى لندن
المصريين مع علم مصر فى لندن
المصريين فى لندن
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