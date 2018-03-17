صور.. المصريون بروسيا يواصلون التوافد على السفارة للإدلاء بأصواتهم







كتب: أحمد علوى

توافد الكثير من أعضاء الجالية المصرية فى موسكو إلى مقر السفارة المصرية، من أجل المشاركة فى التصويت بالعرس الانتخابى الذى يشهد يومه الثانى على التوالى، وخلال تواجدهم بالسفارة اجتمع الناخبون والتقطوا صورة جماعية لهم معا رافعين فيها علم مصر.



الجالية المصرية فى موسكو

ويتنافس فى الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي آملا فى الفوز بولاية رئاسية ثانية، أمام مرشح حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى الذى حرصت حملته قبل ساعات من انطلاق قطار الانتخابات على حث أبناء الجاليات المصرية فى الخارج على المشاركة والتصويت بكثافة.



المصريين فى موسكو

وقبل انطلاق الماراثون الانتخابى، أمدت الهيئة الوطنية للانتخابات مقار البعثات الدبلوماسية المصرية بـ180 جهاز تابلت تم ربطها إلكترونيا مع الهيئة الوطنية مع تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية فى مختلف دول العالم، وذلك بخلاف تدشين غرف الكترونية للربط بالصوت والصورة بين الهيئة و16 دولة تضم العدد الأكبر من المصريين فى الخارج وهى الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.

وتنتهى عمليات فرز الأصوات بحلول الخميس الموافق 29 مارس، على أن تستقبل الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون فى اليوم التالى ليكون البت فيها يومى السبت والأحد الموافقين 31 مارس و1 إبريل لتعلن نتائج الجولة الأولى يوم الاثنين الموافق 2 إبريل.