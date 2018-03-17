صور.. القومى للمرأة يستهدف 6 آلاف أسرة فى حملات طرق الأبواب ببنى سويف

صور.. القومى للمرأة يستهدف 6 آلاف أسرة فى حملات طرق الأبواب ببنى سويفالسبت، 17 مارس 2018 11:29 ص
حملة طرق الأبواب ببنى سويف
بنى سويف ـ هانى فتحى
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واصل المجلس القومى للمراة بمحافظة بنى سويف، برئاسة نرمين محمود مقررة المجلس، حملة طرق الأبواب على منازل قرى المحافظة، استكمالا لمبادرة صوتك لمصر بكرة لتوعية السيدات بأهمية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وقالت نرمين محمود لـ"اليوم السابع" إن حملات طرق الأبواب والتى بدأت فى الاول من مارس الجارى استهدفت فى يومها السادس عشر نحو 6 آلاف أسرة من خلال 20 رائدة ريفية بقرى، "كوم أبو خلاد، عزبة مطاريد، بنى بخيت، بنى رضوان، بنى عطية وحى الجزيرة المرتفعة والمرماح، مدينة بنى سويف الجديدة، سنور، بياض العرب، الشيخ على، الفنت الغربية، تلت، نزلة البرقى، عزبة عابدين".
حملة طرق الأبواب ببنى سويف
جانب من الحملة
حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب ببنى سويف
جانب من الحملة
حملة طرق الأبواب ببنى سويف
جانب من الحملة
حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب ببنى سويف
جانب من الحملة
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