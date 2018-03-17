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صور.. السفير البريطانى فى موسكو يصل الخارجية الروسية عقب استدعائه رسميا

السبت، 17 مارس 2018 10:16 ص
صور.. السفير البريطانى فى موسكو يصل الخارجية الروسية عقب استدعائه رسميا السفير البريطانى فى روسيا لورى بريستو





كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)
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وصل قبل قليل، السفير البريطانى فى روسيا لورى بريستو، إلى مقر الخارجية الروسية فى موسكو، عقب استدعائه رسميًا، صباح اليوم، على خلفية أزمة سياسة حادة بين البلدين، فجرتها لندن بعد ما وصفته بهجوم كيميائى استهدف العقيد السابق سيرجى سكريبال، وابنته يوليا، فى مدينة سلزبورى جنوب بريطانيا فى مطلع الشهر الحالى.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، استدعت السفير البريطانى فى روسيا لورى بريستو، اليوم السبت، وهى المرة الثالثة التى تستدعى فيها موسكو سفير بريطانيا، فيما وصف الكرملين الاتهامات الموجهة إلى روسيا بالضلوع فى تلك الجريمة بأنها ضد القوانين الدولية وتوعدت برد فعل حاسم.

وكان كبار المسئولين البريطانيين اتهموا روسيا بالوقوف وراء تسميم سكريبال، وقرروا فرض عقوبات على موسكو، تتضمن ترحيل 23 دبلوماسيا روسيا فى الأيام القريبة، ورفضت موسكو هذه الاتهامات، التى وصفتها بأنها باطلة ولا تستند إلى أى دليل، وأعلنت عن إعداد إجراءات جوابية، سيكون طرد دبلوماسيين بريطانيين جزءا منها.

وكان سكريبال، البالغ من العمر 66 عاما، وهو ضابط مخابرات عسكرية سابق برتبة كولونيل، وابنته يوليا، البالغة من العمر 33 عامًا، ظهرت عليهما يوم 4 مارس، أعراض التأثر بغاز أعصاب وعثر عليهما فاقدى الوعى فى مركز للتسوق فى ساليزبورى، ويرقد الاثنان الآن فى إحدى المستشفيات فى حالة حرجة.

السفير البريطانى لدى روسيا لورى بريستو
السفير البريطانى لدى روسيا لورى بريستو

 

السفير البريطانى بموسكو يصل الخارجية الروسية
السفير البريطانى بموسكو يصل الخارجية الروسية

 

وصول سيارة السفير البريطانى بموسكو إلى الخارجية الروسية
وصول سيارة السفير البريطانى بموسكو إلى الخارجية الروسية

 

مقر الخارجية الروسية فى العاصمة موسكو
مقر الخارجية الروسية فى العاصمة موسكو

 

وسائل الإعلام فى انتظار وصول السفير البريطانى إلى خارجية روسيا
وسائل الإعلام فى انتظار وصول السفير البريطانى إلى خارجية روسيا
السفير البريطانى يلبى استدعائه الرسمى من الخارجية الروسية
السفير البريطانى يلبى استدعائه الرسمى من الخارجية الروسية
السفير البريطانى بموسكو ينهى زيارته للخارجية الروسية
السفير البريطانى بموسكو ينهى زيارته للخارجية الروسية

 

السفير البريطانى بموسكو يغادر مقر الخارجية الروسية
السفير البريطانى بموسكو يغادر مقر الخارجية الروسية

 

السفير البريطانى يستقل سيارته لمغادرة مقر الخارجية الروسية
السفير البريطانى يستقل سيارته لمغادرة مقر الخارجية الروسية

 

السفير البريطانى بموسكو يتحدث إلى وسائل الإعلام
السفير البريطانى بموسكو يتحدث إلى وسائل الإعلام

 


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