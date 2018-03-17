video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 مارس 2018 09:16 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. الداخلية تشرح طبيعة عمل غرفة الأزمات فى التواصل مع سيارات الشرطة

السبت، 17 مارس 2018 07:57 م
صور.. الداخلية تشرح طبيعة عمل غرفة الأزمات فى التواصل مع سيارات الشرطة شرح لطبيعة عمل غرفة الأزمات في التواصل مع سيارات الشرطة بالشوارع





كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

عرضت وزارة الداخلية شرحا من داخل غرفة إداراة الأزمات بالوزارة، عن دور الغرفة فى الحفاظ على الأمن العام وحماية الوطن وصون مقدراته.
أثناء غرفة إدارة الأزمات (1)
غرفة إدارة الأزمات بوزراة الداخلية
 
 
وتم دعم غرفة العمليات بالجهات الشرطية المختلفة بخرائط رقمية موضح عليها جميع المركبات الشرطية وأماكن تواجدها بالشوارع ، وذلك لتقديم الدعم اللازم لها إذا تطلب الأمر.
 
أثناء غرفة إدارة الأزمات (2)
غرفة إدارة الأزمات
 
 
ويتم التواصل مع سيارات الشرطة بالشوارع من خلال التترا وشبكة عالية التردد وأجهزة الثريا في الأماكن التي لا يوجد بها شبكة محمول .
أثناء غرفة إدارة الأزمات (3)
غرفة إدارة الأزمات 
 
وحرصت وزارة الداخلية على وجود منظومة لتحليل البلاغات داخل غرفة الأزمة  للوقوف على طبيعتها وأسباب تكرارها لاتخاذ الاجراءات اللازمة .
أثناء غرفة إدارة الأزمات (4)
غرفة إدارة الأزمات

أثناء غرفة إدارة الأزمات (5)
غرفة إدارة الأزمات
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية تحرم المدمنين من الكيف.. إزالة 814 فدان بانجو فى 4 سنوات

وزير الداخلية: دماء الشهداء دليل على عدم التفريط فى رفعة وطننا (صور)

الداخلية:ضبط 121 قضية مخدرات وتنفيذ 52202 حكم قضائى خلال 24 ساعة

الداخلية

غرفة الأزمات

حوادث




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسي يتفقد المشروعات التنموية بشرق بورسعيد (صور)

صور.. الرئيس السيسي يتفقد المشروعات التنموية بشرق بورسعيد (صور)

فيديو.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي

فيديو.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي

على طريقة سعيد صالح بـ"العيال كبرت".. مقررو وأعضاء اللجان فى الأعلى للثقافة يخططون للندوات ويحاضرون فيها ويحضرونها ثم يكافئون أنفسهم.. وأمين المجلس يعترف ويرد: الفترة الجاية سنهتم بالكيف وليس الكم

على طريقة سعيد صالح بـ"العيال كبرت".. مقررو وأعضاء اللجان فى الأعلى للثقافة يخططون للندوات ويحاضرون فيها ويحضرونها ثم يكافئون أنفسهم.. وأمين المجلس يعترف ويرد: الفترة الجاية سنهتم بالكيف وليس الكم

انتخابات الرئاسة.. "طيور مصر المهاجرة" تورث حب مصر للأجيال الجديدة.. "اختفاء قسرى" للإخوان فى أوروبا أمام حشود الناخبين.. الشباب فى صدارة الطوابير أمام سفارات مصر.. والأعلام والنشيد الوطنى يسيطران على المشهد

انتخابات الرئاسة.. "طيور مصر المهاجرة" تورث حب مصر للأجيال الجديدة.. "اختفاء قسرى" للإخوان فى أوروبا أمام حشود الناخبين.. الشباب فى صدارة الطوابير أمام سفارات مصر.. والأعلام والنشيد الوطنى يسيطران على المشهد

الأهلى يبدأ رحلة استعادة دورى أبطال أفريقيا بسباعية فى مونانا

الأهلى يبدأ رحلة استعادة دورى أبطال أفريقيا بسباعية فى مونانا

صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة