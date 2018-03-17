صور.. الداخلية تشرح طبيعة عمل غرفة الأزمات فى التواصل مع سيارات الشرطة

صور.. الداخلية تشرح طبيعة عمل غرفة الأزمات فى التواصل مع سيارات الشرطةالسبت، 17 مارس 2018 07:57 م
شرح لطبيعة عمل غرفة الأزمات في التواصل مع سيارات الشرطة بالشوارع
كتب محمود عبد الراضى
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عرضت وزارة الداخلية شرحا من داخل غرفة إداراة الأزمات بالوزارة، عن دور الغرفة فى الحفاظ على الأمن العام وحماية الوطن وصون مقدراته.
غرفة إدارة الأزمات بوزراة الداخلية
وتم دعم غرفة العمليات بالجهات الشرطية المختلفة بخرائط رقمية موضح عليها جميع المركبات الشرطية وأماكن تواجدها بالشوارع ، وذلك لتقديم الدعم اللازم لها إذا تطلب الأمر.
غرفة إدارة الأزمات
ويتم التواصل مع سيارات الشرطة بالشوارع من خلال التترا وشبكة عالية التردد وأجهزة الثريا في الأماكن التي لا يوجد بها شبكة محمول .
غرفة إدارة الأزمات
وحرصت وزارة الداخلية على وجود منظومة لتحليل البلاغات داخل غرفة الأزمة للوقوف على طبيعتها وأسباب تكرارها لاتخاذ الاجراءات اللازمة .
غرفة إدارة الأزمات
غرفة إدارة الأزمات
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