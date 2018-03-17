صور.. البرلمان الصينى يوافق بالإجماع على انتخاب شى جين بينج رئيسا للبلاد







بكين (رويترز)

أعاد البرلمان الصينى، اليوم السبت، انتخاب شى جين بينج رئيسا للبلاد بالإجماع، كما انتخب البرلمان وانج كيشيان حليف شى الوثيق نائبا لرئيس البلاد.

وكان البرلمان قد وافق يوم الأحد، على تعديل الدستور لإلغاء القيود على فترات الرئاسة مما يعنى أن بوسع شى البقاء رئيسا للبلاد إلى أجل غير مسمى.



الرئيس الصينى يحلف اليمين الدستورية



الرئيس الصينى يقدم التحية لأعضاء البرلمان عقب اعادة انتخابه



الرئيس الصينى