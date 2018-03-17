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صور.. البابا فرانسيس يزور جنوب إيطاليا فى الذكرى الخمسين لوفاة سانت بيز

السبت، 17 مارس 2018 12:09 م
صور.. البابا فرانسيس يزور جنوب إيطاليا فى الذكرى الخمسين لوفاة سانت بيز زيارة البابا فرانسيس





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )
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زار البابا فرانسيس اليوم السبت، جنوب إيطاليا، وذلك فى الذكرى الخمسين لوفاة سانت بيو.

وصلى البابا فرانسيس في كنيسة القديس فرانسيس فور وصوله إلى مدينة بيترلسينا وسان جيوفانى روتوندو.

ومن المقرر أن يزور البابا المرضى فى جناح علاج السرطان بمستشفى بادرى بيو "دار التخفيف من المعاناة"، على أن يحتفل بعد الزيارة بالذبيحة الإلهية ويلقى عظة.

 ويلى القداس كلمة للمونسنيور كاستورو، وتحيّة البابا للرهبان الكبوشيين وبعثة من المدينة، ليختم الأب الأقدس زيارته حوالى الواحدة ويعود إلى الفاتيكان.

السيدات الرهبان فى استقبال البابا فرانسيس
السيدات الرهبان فى استقبال البابا فرانسيس

 

وصول البابا فرانسيس
وصول البابا فرانسيس

 

كلمة البابا فرانسيس
كلمة البابا فرانسيس

 

طائرة البابا فرانسيس
طائرة البابا فرانسيس

 

جانب من استقبال البابا فرانسيس
جانب من استقبال البابا فرانسيس

 

وصول البابا إلى أحد الأديرة
وصول البابا إلى أحد الأديرة

 

جانب من تواجد البابا بأحد الأديرة
جانب من تواجد البابا بأحد الأديرة

 

جانب من استقبال بابا الفاتيكان
جانب من استقبال بابا الفاتيكان

 

جانب من استقبال بابا الفاتيكان
جانب من استقبال بابا الفاتيكان

 


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