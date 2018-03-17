صور.. الأمريكيون يحتفلون بعيد القديس باتريك فى شوارع نيويورك







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )

احتفل الأمريكيون اليوم السبت، بعيد القديس باتريك فى شوارع مدينة نيويورك، وذلك بحضور عمدة نيويورك بيل دى بلاسيو.

ويعتبر يوم القديس باتريك تذكار للقديس الراعى فى أيرلندا، وهو مبشر وقديس مسيحى ولد فى بريطانيا الرومانية وتم أسره وإستعباده فى جزيرة أيرلندا حيث بقى فيها 6 أعوام تقريبًا قبل أن يفر، ودخل إحدى الكنائس المسيحية وعاد لجزيرة أيرلندا مرة أخرى كمبشر للدين المسيحى فى غرب وشمال أيرلندا بالخصوص وفي القرن الثامن الميلادي تم اعتباره القديس الراعى لإيرلندا.

يُنسب الفضل للقديس فى نشر المسيحية بأيرلندا وتاريخ ميلاده ووفاته غير معلوم على وجه التحديد إلا أن بعض المصادر تشير إلى أنه عاش بين عامى 385–461 بعد ميلاد المسيح.

وتقول الأساطير إن الفضل يرجع لباتريك فى إخراج الأفاعى من إيرلندا، كما ينسب إليه تدريس مفهوم الثالوث المسيحى للإيرلنديين بإستخدام نبتة النفل الخضراء ذات الوريقات الثلاثة والتى لا تزال الشعار القومى للشعب الإيرلندى.



احتفالات الأمريكيين فى نيويورك



عمدة نيويورك فى أمريكا



جانب من احتفالات الأمريكيين



أمريكيون يحتفلون بعيد القديس باتريك



جانب من تواجد مسئولين أمريكا



عمدة نيويورك خلال الاحتفال بعيد القديس باتريك



جانب من احتفالات الأمريكيين



مسئولين نيويورك خلال الاحتفال



الشعب الأمريكى خلال الاحتفال