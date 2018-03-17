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صور.. الأكراد يشيعون جثمان مقاتلى وحدات حماية الشعب الكردية فى عفرين السورية

السبت، 17 مارس 2018 08:22 م
صور.. الأكراد يشيعون جثمان مقاتلى وحدات حماية الشعب الكردية فى عفرين السورية تشييع جثمان مقاتلى وحدات حماية الشعب الكردية





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )
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شيع مئات المواطنين الأكراد اليوم السبت، جثامين مقاتلى وحدات حماية الشعب الكردية، وذلك بعد استهداف الجيش التركى مدينة عفرين وفرار الأهالى والمدنيين منها.

وفى سياق متصل، قتل 11 مدنياً، فى غارة تركية استهدفت مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية فى شمال سوريا والتى تشهد حركة نزوح جماعية خشية من هجوم وشيك للقوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وأوضح مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن "القصف الجوى استهدف هؤلاء المدنيين أثناء محاولتهم الهرب من المدينة فى سيارة وجرار زراعى"، مشيراً إلى إصابة آخرين بجروح.

 

صراخ فتاة كردية
صراخ فتاة كردية

 

تشييع جثمان الجنود الأكراد
تشييع جثمان الجنود الأكراد

 

جانب من تشييع الجثمان
جانب من تشييع الجثمان

 

جنازة المقاتلين الأكراد
جنازة المقاتلين الأكراد

 

جانب من تشييع الجنازة
جانب من تشييع الجنازة

 

مواطنون أكراد يشيعون الجثمان
مواطنون أكراد يشيعون الجثمان

 

الأعلام الكردية خلال تشييع الجثمان
الأعلام الكردية خلال تشييع الجثمان

 

جنازات مقاتلى وحدات حماية الشعب الكردية
جنازات مقاتلى وحدات حماية الشعب الكردية

 

جانب من تشييع جثمان المقاتلين الأكراد
جانب من تشييع جثمان المقاتلين الأكراد

 

الأعلام الكردية تغطى جثامين المقاتلين الأكراد
الأعلام الكردية تغطى جثامين المقاتلين الأكراد

 


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