صور.. الأكراد يشيعون جثمان مقاتلى وحدات حماية الشعب الكردية فى عفرين السورية

صور.. الأكراد يشيعون جثمان مقاتلى وحدات حماية الشعب الكردية فى عفرين السوريةالسبت، 17 مارس 2018 08:22 م
تشييع جثمان مقاتلى وحدات حماية الشعب الكردية
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )
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شيع مئات المواطنين الأكراد اليوم السبت، جثامين مقاتلى وحدات حماية الشعب الكردية، وذلك بعد استهداف الجيش التركى مدينة عفرين وفرار الأهالى والمدنيين منها.
وفى سياق متصل، قتل 11 مدنياً، فى غارة تركية استهدفت مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية فى شمال سوريا والتى تشهد حركة نزوح جماعية خشية من هجوم وشيك للقوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.
وأوضح مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن "القصف الجوى استهدف هؤلاء المدنيين أثناء محاولتهم الهرب من المدينة فى سيارة وجرار زراعى"، مشيراً إلى إصابة آخرين بجروح.
صراخ فتاة كردية
تشييع جثمان الجنود الأكراد
جانب من تشييع الجثمان
جنازة المقاتلين الأكراد
جانب من تشييع الجنازة
مواطنون أكراد يشيعون الجثمان
الأعلام الكردية خلال تشييع الجثمان
جنازات مقاتلى وحدات حماية الشعب الكردية
جانب من تشييع جثمان المقاتلين الأكراد
الأعلام الكردية تغطى جثامين المقاتلين الأكراد
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