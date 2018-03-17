صور.. الأكراد فى ألمانيا يتظاهرون ضد الانتهاكات التركية بعفرين السورية







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)

تظاهر عدد من الأكراد فى ألمانيا رفضا لتدخل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى مدخل عفرين السورية.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بقرارت الرئيس التركى الأخيرة وانتهاكاته فى سوريا، فيما وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين الأكراد.

وكانت الحكومة التركية أدانت المظاهرة التى نظمها مجموعة من الأكراد فى ألمانيا ضد الرئيس رجب أردوغان، واصفة إياها بأنها غير مقبولة.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "BBC"، عن إبراهيم قالن المتحدث باسم أردوغان قوله إنه من غير المقبول رؤية رموز وشعارات حزب العمال الكردستانى، فيما يمنع الوزراء والمشرعون الأتراك من الاجتماع بمواطنيهم.

وأضاف "نذكر الدول الأوروبية مرة أخرى بالقرار الذى سيتخذه الشعب التركى وليس أوروبا"، متهما ألمانيا بالنفاق لسماحها بخروج تلك التظاهرات.



رسوم ساخرة لأردوغان فى عفرين



جانب من اللافتات



تظاهرات الأكراد فى ألمانيا



جانب من التظاهرات



الشرطة الألمانية



متظاهر كردى ألمانى