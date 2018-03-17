صور.. افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الدينى







بورسعيد محمد عزام

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء الجمعة، حفل افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الدينى بمشاركة وفود من 11 دولة عربية، وذلك بالمركز الثقافى الترفيهى بحى الشرق.

وتضمن حفل الافتتاح تلاوة آيات من القرآن الكريم، وعرض فيلم تسجيلى عن بورسعيد، واهتمامها بتنظيم مسابقات حفظ القرآن الكريم، وكلمات عدد من الحضور، وفقرات ابتهال دينى.

ورحب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بجميع المشاركين بالمسابقة خاصة وفود الدول العربية التى حرصت على المشاركة، و بلغهم تحية وترحيب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، معلنا بدء المسابقة.

كما كرم فى ختام الاحتفالية أسرة الشيخ محمد رفعت، الذى أطلق اسمه على المسابقة.

حضر الاحتفالية كل من: مجدى لاشين، رئيس قطاع التلفزيون، ونائلة فاروق، رئيس قطاع القنوات الإقليمية، وحسن سليمان، رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم، والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.