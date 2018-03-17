صور.. اضبط مخالفة .. بلاعات مكشوفة بشوارع مدينة أسيوط







أسيوط - ضحا صالح

اشتكى أهالى مدينة أسيوط من انتشار البلاعات المفتوحة بمعظم شوارع المحافظة ، خاصة شارع الجلاء ، الأمر الذى تسبب فى إزعاجهم وقلقهم على أبنائهم والأطفال بشكل خاص.

وقالت أمينة محسن أحد سكان شارع الجلاء ، إنه يوجد عدد من البلاعات المفتوحة بالشارع ، الأمر الذى أثار رعب وقلق الأهالى خلال الفترة السابقة، و تقدم بعضم بعدد من الشكاوى لرئاسة الحى طالبوا فيها بإغلاق البلاعات ووضع أغطية عليها أو سدها باى طريقة تحول دون السقوط فيها .

وقال عبد الرحيم عبد الله احد سكان مدينة أسيوط ، إن سرقة أغطية البلاعات أصبحت تتم الآن فى وضح النهار ، وفِى أغلب الأوقات يتوقع الأهالى أن الأشخاص الذين يقومون بالسرقة هم عاملين بشركة المياه والصرف الصحى ويقومون بأعمال صيانة ، إلا أن الأهالى يفاجئوا بأن البلاعات بدون أغطية وأن الأغطية تمت سرقتها ، كما أنها تمر أسفل منها غرف تفتيش كبيرة واذا ما سقط بها شخص كبير يصعب إنقاذه.

وقال محمود عتمان أحد سكان حى غرب أن أغلب أغطية بلاعات الصرف الصحى غير موجودة على البلاعات بالحى مما يشكل خطر كبير على الأطفال ، مضيفا أن الطرق أصبحت غير ممهدة للسير بسبب البلاعات المفتوحة ،مما يؤثر على سير السيارات خاصة بالشوارع الرئيسيّة.



البلاعات المكشوفة