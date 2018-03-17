صور.. إغلاق المركز الثقافى البريطانى بموسكو ردا على طرد بريطانيا دبلوماسيين روس

صور.. إغلاق المركز الثقافى البريطانى بموسكو ردا على طرد بريطانيا دبلوماسيين روسالسبت، 17 مارس 2018 02:07 م
المركز الثقافى الروسى فى موسكو
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )
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قررت الخارجية الروسية اليوم السبت، إغلاق المجلس الثقافى البريطانى فى روسيا وسحب تصريح لبريطانيا بفتح قنصلية عامة فى سان بطرسبرج.
وأعلنت روسيا طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا وأمهلتهم أسبوعا للمغادرة، وصرحت الوزارة بذلك بعد استدعاء السفير البريطانى لورى بريستو.
وجاءت القرارات الروسية ردا على إعلان بريطانيا، الأربعاء الماضى، طرد عددًا من الدبلوماسيين الروس على خلفية قضية الجاسوس المزدوج الروسى السابق سيرجى سكريبال، كما دعت لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لبحث الأزمة.
المركز الثقافى البريطانى
لافتة مدخل المركز الثقافى البريطانى
مواطنة روسية تتفقد المركز الثقافى البريطانى
المركز الثقافى البريطانى بعد تفريغه
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