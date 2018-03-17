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صور.. إجراء الكشف الطبى على المرضى بقرى مركز بلطيم فى كفر الشيخ مجانا

السبت، 17 مارس 2018 04:45 م
صور.. إجراء الكشف الطبى على المرضى بقرى مركز بلطيم فى كفر الشيخ مجانا إجراء الكشف الطبى على المرضى





كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهدت قرية بلوش الساحل البحري، والقرى المجاورة لها، بمركز ‏بلطيم، قافلة طبية شاملة بجميع التخصصات الطبية نظمتها جامعة كفرالشيخ، من مستشفى ‏كفرالشيخ الجامعي تحت رعاية الدكتور ماجد عبدالتواب ‏القمري، رئيس الجامعة، وأُجرى الكشف المجاني على جميع المرضى ‏بالتخصصات الطبية المختلفة، على يد نخبة من أمهر الأطباء، كما تم صرف العلاج ‏اللازم للمرضى.‏

وأكد القمري، أن هذه القوافل تستهدف الوصول لحالات المرضى في الأماكن النائية مساهمة من الجامعة في توفير الرعاية الصحية لكافة أبناء المحافظة، مشيراً إلى أن الجامعة تستعد حالياً لإطلاق عدد 12 قافلة طبية بالقرى المختلفة بالمحافظة لعلاج حالات الالتهاب الكبدي الوبائي (فيروس ‏‏) وتوزيع العلاج على الحالات بالمجان.

وأضاف، في بيان له، أنه أُجري الكشف الطبي بتخصصات" الباطنة على 239 مريضا، والكبد على 187 مريضا، والجراحة على 217 مريضا، والأطفال على 130حالة، والأنف والأذن ‏والحنجرة على 157 حالة، والرمد على 143 حالة، والقلب والصدر على 98 مريضا، والعظام والكسور على 198 مريضا، والمخ ‏والأعصاب على 107 مرضى، والجلدية على 152 حالة، والنساء والتوليد على 87 حالة،‏ كما تم الفحص الطبي الخاص بالالتهاب الكبدي الوبائي (فيروس ‏‏) على 387 حالة والنتيجة سلبي بنسبة 100%.‏

1- المشاركون في القافلة الطبية لجامعة كفر الشيخ
 المشاركون في القافلة الطبية لجامعة كفر الشيخ
2- اجراء الكشف الطبي على المرضى بقرية
 إجراء الكشف الطبي على المرضى بقرية
3- اقبال على قافله جامعه كفر الشيخ الطبية
 اقبال على قافلة جامعة كفر الشيخ الطبية

 


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