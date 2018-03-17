صور.. أهالى مدينة جرادة المغربية يواصلون التظاهرات ضد الحكومة

صور.. أهالى مدينة جرادة المغربية يواصلون التظاهرات ضد الحكومةالسبت، 17 مارس 2018 12:12 ص
كتب عبد الوهاب الجندى
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واصل أهالى مدينة جرادة المغربية، احتجاجاته على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيئة التى تمر بها المنطقة الريفية، ووجهت السلطات المغربية تحذيرا إلى المتظاهرين، معلنة أنها مستعدة "للتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكيات غير المسؤولة"، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.
وبدأت تلك المظاهرات قبل نحو أربعة أشهر إثر وفاة شقيقين داخل منجم مهجور فى أواخر ديسمبر، فى حادث عرضى تلته وفاة شخصين آخرين فى ظروف مشابهة، مما دفع بالمحتجين للخروج فى تظاهرات سلمية تطالب بـ"بدائل اقتصادية" لهذه المدينة المنكوبة منذ اقفلت فيها مناجم الفحم عام 1998.
تجمع أهالي جرادة
تظاهرات جرادة
جانب من التظاهر
علم المغرب
مظاهرات جرادة المغربية
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