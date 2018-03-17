صور.. أهالى قرية عين غصين: مشروع الصرف الصحى لم ينتهِ حتى الآن







الإسماعيلية – جمال حراجى

قرية عين غصين تتبع مركز الإسماعيلية وتبعد عن مدينة الإسماعيلية فى اتجاه الجنوب 15 كيلومتر وتشمل العديد من التوابع منها مناطق طوسون وأبوستيت وجبل مريم والعبابدة وحنيدق، وأبوسعدون، والعرايشية، وأبوعطوة، والعمدة، والعديد من التوابع المتفرقة فى أنحاء القرى، ويشكو أهالى القرية من عدة مشاكل منها رشح المياه الناتج من ترعة السويس وتأثيرة على الأراضى الزراعية الواقعة فى محيط الترعة ومشكلات أخرى.

مياه الرشح

يقول محمد حامد من أهالى القرية أن مياه الرشح التى تنتج من ترعة السويس، أصبحت تهدد معظم الأراضى بالقرية، وخاصة أن الرى يقوم بعمل توسعات فى جانبى الترعة الأمر الذى يزيد من عملية الرشح، مطالبا بتدبيش جوانب الترعة، ورفع مخلفات التوسعات التى تعوق المرور وتسبب حوادث بسبب ضيق الطريق.

الخدمات الصحية

ويطالب إبراهيم محمد حسان من أهالى القرية بضرورة إيجاد حل فى الخدمات الصحية، حيث إن الوحدة الصحية أصبحت لا تكفى الأهالى، نتيجة لزيادة عدد السكان بالقرية، والوحدة إمكانياتها الطبية متواضعة للغاية، مشيرا إلى أن الأهالى طالبوا منذ فترة بتحويل الوحدة إلى مركز طبى وزيادة عدد الأطباء وتوفير التخصصات الطبية المختلفة، حتى لا يضطر المواطن للذهاب إلى الإسماعيلية على بعد أكثر من 15 كيلومتر من القرية للعلاج بالمستشفى العام أو مستشفى جامعة القناة.

رصف الطرق

ويؤكد السيد عبد اللاه على أن معظم الطرق ترابية وتحتاج إلى رصف والإنارة منعدمة فى بعض الطرق، وخاصة الطرق الداخلية بتوابع القرية مما يتسبب فى العديد من المشاكل للأهالى ومنها السرقات لغياب الإنارة، وبعض المحولات الكهربائية قديمة ومتهالكة وتنقطع عنها الكهرباء لعدة ساعات.

الصرف الصحى

ويشير مصطفى مبارك إلى أن، مشروع الصرف الصحى بالقرية لم ينتهى حتى الآن رغم الإعلان عن البدء فيه بعد تبرع الأهالى بمساحة الأرض التى سيقام عليها المشروع، والقرية بدون صرف صحى، ومياه الشرب ضعيفة، وفى بعض التوابع غير موجودة أصلا.

250 ألف جنيه للإنارة

ومن جانبة قال محمد عبدالرازق رئيس قرية عين غصين، أنه خلال الخطة الإستثمارية الحالية تم رصد 250 ألف جنية للإنارة، منها 150 ألف جنيه لشراء مهمات إنارة، وشراء أعمدة إنارة بـ 100 ألف جنيه، لإنارة المناطق المحرومة وتجديد الأعمدة القديمة، كما تم رفع كفاءة الطرق على مستوى القرية بـ 800 ألف جنيه للرصف، وتحويل الطرق الترابية إلى طرق أسفلتية والعمل متواصل فى معظم الطرق بالقرية.

تدبيش جوانب الترعة

وأوضح رئيس القرية أنة تم التواصل مع إدارة الرى والصرف لتدبيش جوانب الترعة ورفع المخلفات الناتجة من الحفر والتوسعات بطريق ترعة السويس حفاظا على الأراضى الزراعية، كما تم إزالة التعديات على مساحة 15 فدانا بمنطقة الكرنك لـ 13 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية.

وتابع رئيس القرية أنه، جار العمل فى إنشاء محطة رفع للصرف الصحى على مساحة 400 متر تبرع بها الأهالى لحل مشكلة الصرف الصحى.



محمد عبد العزيز رئيس قرية عين غصين



العمل فى مشروع الصرف الصحى



ترعة السويس والرشح على الأراضى الزراعية



إنارة الطرق بالقرية



رصف الطرق