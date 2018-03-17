صور .. أطفال المنصورة يناشدون اللاعب محمد صلاح بزيارتهم بجدارية نحن فى انتظارك







الدقهلية – شريف الديب

أزيح الستار اليوم عن جدارية بمستشفى الأطفال بجامعة المنصورة والتى تعبر عن مناشدة الأطفال المرضى بانتظارهم زيارة الفرعون المصرى لاعب المنتخب الوطنى ولاعب نادى ليفربول الانجليزى لاسعادهم بزيارتهم بمستشفى الأطفال.

الجدارية التى قام برسمها 60 طفل وطفلة من المرضى بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى الأطفال الجامعى والتى تجسد رسم جرافيتى للاعب المصرى محمد صلاح ودعوة الأطفال للاعب عن طريق الرسم الجرافيتى برسم صورته وكتابة عبارة we wait you Salah " صلاح نحن ننتظرك ".

وأشار الدكتور أحمد الرفاعى،فى بيان له اليوم أن اليوم حدث غير عادى لازاحة الستار عن ما قام به الأطفال المرضى بوحدة الغسيل الكلوى لمناشدة الاعب محمد صلاح بزيارتهم بالمستشفى بعد اتصاله بهم ورفع روحهم المعنوية وعبر الأطفال عن سعادتهم من خلال رسم جرافيتى لوجه محمد صلاح وكتابة عبارة نحن فى انتظارك والرسم قام بتصميمه طبيب الأسنان أحمد نيمو وهو عبارة عن رسم جرافيتى اشترك فى تلوينه كل طفل وطفلة بوحدة الغسيل الكلوى.

كما عبر الأطفال عن أملهم أن يلبى صلاح دعوتهم وأن تكون زيارته سببا فى اسعاد جميع المرضى أصدقائهم بالمستشفى .



جرافيتي محمد صلاح بمستشفي اطفال المنصورة



جرافيتي محمد صلاح بمستشفي اطفال المنصورة



جرافيتي محمد صلاح بمستشفي اطفال المنصورة



جرافيتي محمد صلاح بمستشفي اطفال المنصورة



جرافيتي محمد صلاح بمستشفي اطفال المنصورة



جرافيتي محمد صلاح بمستشفي اطفال المنصورة



جرافيتي محمد صلاح بمستشفي اطفال المنصورة