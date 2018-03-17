video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 مارس 2018 03:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. أطفال المنصورة يناشدون اللاعب محمد صلاح بزيارتهم بجدارية نحن فى انتظارك

السبت، 17 مارس 2018 03:29 م
صور .. أطفال المنصورة يناشدون اللاعب محمد صلاح بزيارتهم بجدارية نحن فى انتظارك جرافيتي محمد صلاح بالمستشفى





الدقهلية – شريف الديب
إضافة تعليق

أزيح الستار اليوم عن جدارية بمستشفى الأطفال بجامعة المنصورة والتى تعبر عن مناشدة الأطفال المرضى بانتظارهم زيارة الفرعون المصرى لاعب المنتخب الوطنى ولاعب نادى ليفربول الانجليزى لاسعادهم بزيارتهم بمستشفى الأطفال.

الجدارية التى قام برسمها 60  طفل وطفلة من المرضى بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى الأطفال الجامعى والتى تجسد رسم جرافيتى للاعب المصرى محمد صلاح  ودعوة الأطفال للاعب عن طريق الرسم الجرافيتى برسم صورته وكتابة عبارة we wait you  Salah " صلاح نحن ننتظرك ".

وأشار الدكتور أحمد الرفاعى،فى بيان له اليوم أن اليوم حدث غير عادى لازاحة الستار عن ما قام به الأطفال المرضى بوحدة الغسيل الكلوى لمناشدة الاعب محمد صلاح بزيارتهم بالمستشفى بعد اتصاله بهم ورفع روحهم المعنوية وعبر الأطفال عن سعادتهم من خلال رسم جرافيتى لوجه محمد صلاح وكتابة عبارة نحن فى انتظارك والرسم قام  بتصميمه طبيب الأسنان أحمد نيمو وهو عبارة عن رسم جرافيتى اشترك فى تلوينه كل طفل وطفلة بوحدة الغسيل الكلوى.

كما عبر الأطفال عن  أملهم أن يلبى صلاح دعوتهم  وأن تكون زيارته سببا فى اسعاد جميع المرضى  أصدقائهم بالمستشفى .

 

جرافيتي محمد صلاح بمستشفي اطفال المنصورة (1)
جرافيتي محمد صلاح بمستشفي اطفال المنصورة 
جرافيتي محمد صلاح بمستشفي اطفال المنصورة (2)
جرافيتي محمد صلاح بمستشفي اطفال المنصورة
جرافيتي محمد صلاح بمستشفي اطفال المنصورة (3)
جرافيتي محمد صلاح بمستشفي اطفال المنصورة 
جرافيتي محمد صلاح بمستشفي اطفال المنصورة (4)
جرافيتي محمد صلاح بمستشفي اطفال المنصورة 
جرافيتي محمد صلاح بمستشفي اطفال المنصورة (5)
جرافيتي محمد صلاح بمستشفي اطفال المنصورة 
جرافيتي محمد صلاح بمستشفي اطفال المنصورة (6)
جرافيتي محمد صلاح بمستشفي اطفال المنصورة 
جرافيتي محمد صلاح بمستشفي اطفال المنصورة (7)
جرافيتي محمد صلاح بمستشفي اطفال المنصورة 
جرافيتي محمد صلاح بمستشفي اطفال المنصورة (8)
جرافيتي محمد صلاح بمستشفي اطفال المنصورة 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجامعة العربية تمنح محمد صلاح وسام "الشباب العربى القدوة" يونيو القادم

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار الجامعات

جامعة المنصورة

جرافيتي محمد صلاح




لا تفوتك
صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

فيديو.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المشاريع التنموية بـ"بورسعيد"

فيديو.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المشاريع التنموية بـ"بورسعيد"

"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء

"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

جنح الاستئناف تقضى ببراءة بطلة ومنتج ومخرج كليب "بص أمك"

جنح الاستئناف تقضى ببراءة بطلة ومنتج ومخرج كليب "بص أمك"

شاهد.. صور توقيع عبد الله السعيد للزمالك

شاهد.. صور توقيع عبد الله السعيد للزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة