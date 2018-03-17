صحة دمياط: انتهاء أزمة انقطاع مياه الشرب بالمستشفى التخصصى







دمياط-معتز الشربينى

أعلنت مديرة الصحة بدمياط، انتهاء أزمة انقطاع مياه الشرب بعد قيام شركة مياه الشرب بصيانة جميع خطوط المياه العذبة ومياه الشرب الممتدة للمستشفى التخصصى وعادت جميع خطوط المياه بالمستشفى للعمل بشكل ممتاز.

وأشار بيان، إلى أنه تم التنسيق بين الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بدمياط، والدكتور احمد البلتاجى مدير عام المستشفى التخصصى وبين المهندس محمد عسل مدير عام شركة مياه الشرب بدمياط وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط.

وكانت المستشفى التخصصى بدمياط قد أعلنت تأثر وانخفاض منسوب مياه الشرب بالمستشفى بسبب مشاكل فى الخطوط الرئيسية الأمر الذى أثر سلبا على منظومة العمل بالمستشفى وخاصة وحدات الجراحة والغسيل الكلوى.