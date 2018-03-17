"صحة الغربية": توفير 300 كرسى متحرك وتوزيعهم على جميع المقرات الانتخابية

الغربيه محمد طارق

قال الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن مديرية الصحه أعلنت استعدادها الكامل للانتخابات الرئاسية بناء على توجيهات اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، لتقديم الدعم الكامل لنجاح العمليه الانتخابية ومدى تجهيز المقرات الانتخابية التابعة لمديرية الصحة والتشديد بالمرور على المقرات الانتخابية والتأكد من تجهيزها لاستقبال الناخبين .

وأضاف شرشر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم توفير 300 كرسى متحرك وتوزيعهم على المقرات الانتخابية بالمحافظة تيسيرا على المواطنين من كبار السن وذوى الإعاقة للإدلاء بأصواتهم.

وجه وكيل وزارة الصحة بالغربية، مديرى الإدارات والمستشفيات بحسن التعاون مع الجهات المختصة بالإنتخابات ومساعدتهم لنجاح العملية الانتخابية، مؤكدًا على أن المشاركه الانتخابية واجب وطنى على كل مصرى ينتمى لوطنه ويسهم فى تقدمها ورفعتها وإظهار مصر أمام العالم بشكل يليق بمكانتها بين الدول.