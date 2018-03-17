شركة صرف القاهرة تنظم ندوات بقصور ثقافة العاصمة حول ترشيد استهلاك المياه







كتب أحمد حسن

أعلنت شركة صرف صحى القاهرة، عن تنظيم عدد من الندوات داخل قصور الثقافة ومراكز الشباب والمدارس، لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

يأتى ذلك فى إطار الحملة القومية التى أعلنتها الحكومة لترشيد استهلاك المياه بمشاركة وزارات الرى والأوقاف والثقافة والبيئة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والتى تستمر حتى 22 مارس الجارى، بهدف رفع الوعى المائى، ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ عليها.

من جانبه أكد المهندس منصور بدوى، رئيس شركة صرف صحى القاهرة، أنه تم التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية فى المحافظة لتنظيم ندوات وقوافل توعية تجوب مختلف الميادين الرئيسيّة بالمحافظة.

وأضاف المهندس منصور بدوى، فى بيان له اليوم، أنه سيتم اعتبارا من الغد تنظيم ندوة داخل قصر ثقافة روض الفرج حول ترشيد استهلاك المياه، وكيفية الحفاظ على نقطة المياه.

وأوضح رئيس شركة صرف صحى القاهرة، أن فريق التوعية بالشركة يقوم بإعداد استطلاع رأى المواطنين حول ترشيد استهلاك المياه، والمعلومات التى لديهم حول كيفية الترشيد.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بحيث تكون الكلمة الرئيسة فى طابور الصباح عن ترشيد استهلاك المياه، وكذلك سيتم تخصيص الحصة الثانية فى كل المدارس عن ترشيد استهلاك المياه.

من جانبها قالت سمية محمد، مدير العلاقات العامة وفريق التوعية بالشركة، إنه بالنسبة لمسرح العرائس سيتم تخصيص ندوات للتلاميذ بالمدارس ،من خلال التنسيق مع مديرية التربية والتعليم تتضمن مسرحيات للأطفال حول ترشيد استهلاك المدارس.