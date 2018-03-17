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شرطة المصنفات تغلق 3 قنوات فضائية بالهرم لعدم وجود تراخيص

السبت، 17 مارس 2018 11:08 ص
شرطة المصنفات تغلق 3 قنوات فضائية بالهرم لعدم وجود تراخيص أوستوديو قناة-أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى
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نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية فى ضبط إحدى السيدات، لإنشائها وإدارتها لثلاثة قنوات فضائية بدون ترخيص خارج مدينة الإنتاج الإعلامى بالمخالفة للقانون.
 
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية، وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام "شيماء.ر" بإنشاء وإدارة " ثلاثة قنوات فضائية " ، خارج مدينة الإنتاج الإعلامى، والكائن مقرهم الهرم بالجيزة بدون ترخيص من الجهات المختصة.
 
عقب تقنين الإجراءات، قامت قوة أمنية باستهداف مقر القنوات، حيث تم الالتقاء مع "شيماء.ر" 35 سنة، مديرة ورئيسة مجلس إدارة القنوات الفضائية ، ومقيمة بالهرم الجيزة والتى أفادت بعدم وجود أية تراخيص.
 
بإجراء الفحص والتفتيش فى حضورها تم ضبط الأجهزة المستخدمة فى إدارة تلك القنوات، وبعض الأعمال الفنية التى يتم بثها عبر القناة، وذلك بالمخالفة للقوانين التى تنظم الاتصالات، وبث المصنفات الفنية داخل البلاد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة المختصة لتولى التحقيق.
 
 
 
 

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