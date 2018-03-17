شرطة المالديف تحتجز 139 محتجا من المعارضة بموجب حكم الطوارئ

شرطة المالديف تحتجز 139 محتجا من المعارضة بموجب حكم الطوارئالسبت، 17 مارس 2018 11:06 م
شرطة المالديف ت
(رويترز)
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قال متحدث باسم الشرطة فى المالديف اليوم السبت إن السلطات احتجزت ما لا يقل عن 139 محتجا من المعارضة لأنهم حاولوا مخالفة الأوامر بموجب حكم الطوارئ وساروا فى منطقة تحظى بإجراءات أمنية مشددة فى العاصمة مالي.
ومدد الرئيس عبد الله يمين حكم الطوارئ 30 يوما حتى 22 مارس عقب إعلان الطوارئ فى الخامس من فبراير شباط بعدما أمرت المحكمة العليا بإطلاق سراح تسعة من قادة المعارضة.
ويطالب المحتجون باعتقال يمين وبتنفيذ حكم المحكمة العليا الذى خالفه الرئيس.
وقال المتحدث باسم الشرطة أحمد شيفان لرويترز إن 141 شخصا احتجزوا فى نهاية احتجاجات أمس الجمعة لأن الشرطة أطلقت سراح اثنين لاحقا.
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