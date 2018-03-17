video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 مارس 2018 11:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شرطة المالديف تحتجز 139 محتجا من المعارضة بموجب حكم الطوارئ

السبت، 17 مارس 2018 11:06 م
شرطة المالديف تحتجز 139 محتجا من المعارضة بموجب حكم الطوارئ شرطة المالديف ت





(رويترز)
إضافة تعليق

قال متحدث باسم الشرطة فى المالديف اليوم السبت إن السلطات احتجزت ما لا يقل عن 139 محتجا من المعارضة لأنهم حاولوا مخالفة الأوامر بموجب حكم الطوارئ وساروا فى منطقة تحظى بإجراءات أمنية مشددة فى العاصمة مالي.

ومدد الرئيس عبد الله يمين حكم الطوارئ 30 يوما حتى 22 مارس عقب إعلان الطوارئ فى الخامس من فبراير شباط بعدما أمرت المحكمة العليا بإطلاق سراح تسعة من قادة المعارضة.

ويطالب المحتجون باعتقال يمين وبتنفيذ حكم المحكمة العليا الذى خالفه الرئيس.

وقال المتحدث باسم الشرطة أحمد شيفان لرويترز إن 141 شخصا احتجزوا فى نهاية احتجاجات أمس الجمعة لأن الشرطة أطلقت سراح اثنين لاحقا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مواطنو جزر المالديف يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن المعتقليين السياسين

برلمان المالديف يقر تمديد حالة الطوارئ 30 يوما

شرطة المالديف

المالديف

المعارضة

الطوارئ




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسي يتفقد المشروعات التنموية بشرق بورسعيد (صور)

صور.. الرئيس السيسي يتفقد المشروعات التنموية بشرق بورسعيد (صور)

فيديو.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي

فيديو.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي

على طريقة سعيد صالح بـ"العيال كبرت".. مقررو وأعضاء اللجان فى الأعلى للثقافة يخططون للندوات ويحاضرون فيها ويحضرونها ثم يكافئون أنفسهم.. وأمين المجلس يعترف ويرد: الفترة الجاية سنهتم بالكيف وليس الكم

على طريقة سعيد صالح بـ"العيال كبرت".. مقررو وأعضاء اللجان فى الأعلى للثقافة يخططون للندوات ويحاضرون فيها ويحضرونها ثم يكافئون أنفسهم.. وأمين المجلس يعترف ويرد: الفترة الجاية سنهتم بالكيف وليس الكم

انتخابات الرئاسة.. "طيور مصر المهاجرة" تورث حب مصر للأجيال الجديدة.. "اختفاء قسرى" للإخوان فى أوروبا أمام حشود الناخبين.. الشباب فى صدارة الطوابير أمام سفارات مصر.. والأعلام والنشيد الوطنى يسيطران على المشهد

انتخابات الرئاسة.. "طيور مصر المهاجرة" تورث حب مصر للأجيال الجديدة.. "اختفاء قسرى" للإخوان فى أوروبا أمام حشود الناخبين.. الشباب فى صدارة الطوابير أمام سفارات مصر.. والأعلام والنشيد الوطنى يسيطران على المشهد

الأهلى يبدأ رحلة استعادة دورى أبطال أفريقيا بسباعية فى مونانا

الأهلى يبدأ رحلة استعادة دورى أبطال أفريقيا بسباعية فى مونانا

صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة