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سيدة تبلغ 70 عاما تنتخب الرئيس "السيسى": مصرى أصيل

السبت، 17 مارس 2018 05:41 ص
سيدة تبلغ 70 عاما تنتخب الرئيس "السيسى": مصرى أصيل سيدة تنتخب الرئيس السيسى





كتب هاشم الفخرانى
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أكدت سيدة مصرية تبلغ من العمر 70 عاما أنها انتخبت الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفترة رئاسية ثانية لأنه مصرى أصيل.

 

وأوضحت السيدة المصرية خلال انتخابها فى القنصلية المصرية فى سيدنى، أنها اختارت الرئيس السيسى للمرة الثانية، كما اختارته للمرة الأولى أيضا، وهو اختيار الشعب لأنه مصرى أصيل.

 


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