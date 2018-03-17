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سيدة أعمال تغادر قسم الهرم بعد تسديد الكفالة فى إدارة قنوات فضائية دون ترخيص

السبت، 17 مارس 2018 03:33 م
سيدة أعمال تغادر قسم الهرم بعد تسديد الكفالة فى إدارة قنوات فضائية دون ترخيص مدينة الإنتاج الإعلامى





كتب أحمد الجعفرى
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سددت سيدة أعمال مالكة عدة قنوات فضائية الكفالة المالية المقدرة بـ50 ألف جنيه والتى قدرتها النيابة العامة بالجيزة؛ لإخلاء سبيلها على خلفية اتهامها بإداراة قنوات فضائية بدون ترخيص، وغادرت القسم عقب انتهاء الإجراءات.

كانت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قد ألقت القبض على سيدة أعمال، لإنشائها وإدارتها 3 قنوات فضائية بدون ترخيص خارج مدينة الإنتاج الإعلامى بالمخالفة للقانون.

 وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية، وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام "شيماء.ر" " 35 سنة سيدة أعمال بإنشاء وإدارة " 3 قنوات فضائية " ، خارج مدينة الإنتاج الإعلامى، والكائن مقرهم الهرم بالجيزة بدون ترخيص من الجهات المختصة.

 عقب تقنين الإجراءات، قامت قوة أمنية باستهداف مقر القنوات، حيث تم الالتقاء مع مديرة ورئيسة مجلس إدارة القنوات الفضائية، ومقيمة بالهرم الجيزة، والتى أفادت بعدم وجود أية تراخيص.

 بإجراء الفحص والتفتيش فى حضورها، تم ضبط الأجهزة المستخدمة فى إدارة تلك القنوات، وبعض الأعمال الفنية التى يتم بثها عبر القناة، وذلك بالمخالفة للقوانين التى تنظم الاتصالات، وبث المصنفات الفنية داخل البلاد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة المختصة لتولى التحقيق.


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