سقوط عصابة سرقة هواتف المواطنين أثناء استقلالهم ميكروباص بالتجمع







كتب إبراهيم أحمد

تمكن رجال مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، اثناء تفقد الحالة الأمنية بمنطقة غرب أربيلا، من ضبط كل من حمدى ف ف 45 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في 2 قضية آخرهما "سرقة"، والمطلوب التنفيذ عليه فى 3 حكم حبس جزئى "سرقة" بإجمالى حبس سنة و8 شهور، ومرتضى ا س 41 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في 2 قضية اخرهما "مخدرات " ، وجميل ر ع 51 سنة، عاطل ، والسابق اتهامه في 2 قضية اخرهما " ضرب " ، وسيد إ ا 28 سنة، سائق، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية " إيصال امانة " والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات ، ومحمود ع ع 25 سنة، عاطل.



ومن خلال الفحص تبين استقلالهم السيارة رقم 9610 رحلات الإسكندرية ميكروباص ، قيادة الرابع ويعمل عليها كسائق، وضبط بحوزتهم 4 هاتف محمول " مجهولى المصدر" ، سلاح أبيض " كتر ".





وبمناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطف في السرقة من داخل المساكن بأسلوب " كسر الباب "، واقروا بسرقة الهواتف المضبوطة بحوزتهم بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا علي المضبوطات واتهموهم بالسرقة واضافوا بانهم كانوا فى سبيلهم للابلاغ، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمه، وتولت النيابة العامة التحقيق.