سقوط صاحب مركز لتعبئة السلع وبحوزته 12 طن سكر بدون فواتير بقنا







قنا - وائل محمد.

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط صاحب مركز تعبئة بحوزته كميات من السكر بدون فواتير قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا.



كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا تلقى إخطارا يفيد ضبط صاحب مركز التعبئة وبحوزته 12 طن سكر بدون فواتير، كما تم ضبط عدد 8 أطباق سجق وبرجر غير صالحة، داخل محل مواد غذائية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر للمتهمين وتولت النيابة التحقيقات.

