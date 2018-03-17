سفير مصر فى اليابان: أجواء احتفالية خلال التصويت بانتخابات الرئاسة

سفير مصر فى اليابان: أجواء احتفالية خلال التصويت بانتخابات الرئاسةالسبت، 17 مارس 2018 10:42 ص
أيمن كامل سفير مصر فى اليابان
كتب سمير حسنى
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قال أيمن كامل سفير مصر فى اليابان، إن المصريين يعيشون أجواء احتفالية خلال إدلائهم بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة، مشيرا إلى حرص المصريين المتواجدون باليابان على الإدلاء بأصواتهم وبمختلف الشرائح العمرية للمساهمة فى الاستحقاق الرئاسى.
وروى سفير مصر فى اليابان، كواليس أحد المشاهد التى تؤكد حرص المصريين فى المشاركة بالعرس الديمقراطى، وذلك فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح ON"، والذى يذاع على قناة ON Live، قائلا: "رغم صعوبة الترتيبات بسبب التكلفة المرتفعة للانتقالات، حرص أحد الطياريين المصريين على استقلال سيارة أجرة فى اليابان أثناء "ترانزيت" من أجل إدلائه بصوته فى الانتخابات بسرعة، ثم عاد إلى قيادة طائرته مرة أخرى، مشيرا إلى أن الرجل تقبل كل هذا العناء من أجل المساهمة فى العرس الانتخابى الذى تعيشه مصر حاليا.
وأوضح سفير مصر فى اليابان، أن جميع السفارات المصرية حريصة على أن يشارك أبناء الجاليات فى الانتخابات، من خلال تذليل أى عوائق أمامهم، مشددا على أن المشهد الانتخابى يحظى بتقدير الجانب اليابانى.
ونفى السفير المصرى، وجود أى صعوبات تعترض المصريين فى اليابان أثناء إدلائهم بأصواتهم، مضيفا أن الأمور تسير بشكل هادئ وميسر.
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