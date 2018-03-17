video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 17 مارس 2018 07:42 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سفير مصر فى البرتغال: أعداد الناخبين فى تزايد والأجواء احتفالية وحماسية

السبت، 17 مارس 2018 07:03 م
سفير مصر فى البرتغال: أعداد الناخبين فى تزايد والأجواء احتفالية وحماسية انتخابات الرئاسة فى الخارج





كتب: هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

قال على العشيرى سفير مصر فى البرتغال، إن التوافد على السفارة فى تزايد من جانب أبناء الجالية المصرية فى البرتغال للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وأن المشاركة تتم فى أجواء حماسية واحتفالية تظهر بوضوح فى اصطحاب الأبناء والحرص على التصوير أثناء وضع بطاقة الاقتراع فى الصندوق الانتخابى.

وأضاف السفير المصرى فى البرتغال، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أننا نتوقع زيادة الأعداد فى الساعات المقبلة، مؤكدا على أن عملية التصويت تتم فى سهولة وسرعة ويسر فى ضوء الإجراءات التى اتخذتها السفارة والتطبيق الكامل لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المصريون يتحدون الثلوج والطقس السيئ ويدلون بأصواتهم بالانتخابات فى كازاخستان

محافظ الإسكندرية يناقش استعدادات جميع أجهزة المحافظة للانتخابات الرئاسية

صور.. سفير مصر فى روما يحتفى بـ"أطفال مصر" خلال التصويت بانتخابات الرئاسة

الليلة.. برنامج "رأى عام" تغطية خاصة للانتخابات من موسكو مع عمرو عبد الحميد

انتخابات المصريين فى الخارج

البرتغال

سفير مصر فى البرتغال

المصريين فى الخارج

المصريون فى الخارج




لا تفوتك
صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

صور.. طوابير وزحام بالقنصلية المصرية بجدة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

فيديو.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المشاريع التنموية بـ"بورسعيد" (صور)

فيديو.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المشاريع التنموية بـ"بورسعيد" (صور)

"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء

"المسافات تصنع المعجزات".. المصريون يتحدون البرودة الشديدة ويقطعون مئات الـ"كيلومترات" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثانى.. أتوبيس يجمع طلاب أوليانوفسك الروسية.. والجالية فى أوكرانيا تلبى النداء

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

قصة طالبة مصرية فضحت عنصرية "الإنجليز".. المنظمات "الحنجورية" أصيبت بـ"عمى حقوقى" حفاظا على التمويلات.. "المرتزقة" أعلنوا الحرب ضد الدولة المصرية بقضية "ريجينى" وفضلوا التزام الصمت فى واقعة قتل "مريم" بلندن

جنح الاستئناف تقضى ببراءة بطلة ومنتج ومخرج كليب "بص أمك"

جنح الاستئناف تقضى ببراءة بطلة ومنتج ومخرج كليب "بص أمك"

شاهد.. صور توقيع عبد الله السعيد للزمالك

شاهد.. صور توقيع عبد الله السعيد للزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة