سفير مصر فى البرتغال: أعداد الناخبين فى تزايد والأجواء احتفالية وحماسية







كتب: هاشم الفخرانى

قال على العشيرى سفير مصر فى البرتغال، إن التوافد على السفارة فى تزايد من جانب أبناء الجالية المصرية فى البرتغال للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وأن المشاركة تتم فى أجواء حماسية واحتفالية تظهر بوضوح فى اصطحاب الأبناء والحرص على التصوير أثناء وضع بطاقة الاقتراع فى الصندوق الانتخابى.

وأضاف السفير المصرى فى البرتغال، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أننا نتوقع زيادة الأعداد فى الساعات المقبلة، مؤكدا على أن عملية التصويت تتم فى سهولة وسرعة ويسر فى ضوء الإجراءات التى اتخذتها السفارة والتطبيق الكامل لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.