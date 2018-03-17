سفير مصر بهولندا: إقبال كبير على التصويت بانتخابات الرئاسة باليوم الثانى







كتبت آمال رسلان

فى اليوم الثانى لانتخابات الرئاسة بالخارج شهدت سفارة مصر فى لاهاى كثافة متزايدة وإقبال كبير من أبناء الجالية المتوافدين من أمستردام وإيندهوفن، وقال السفير أمجد عبد الغفار سفير مصر فى هولندا أنهم جاءوا بالحافلات التى ضمت العائلات وقاموا بالتصويت فى مظاهرة احتفالية فى حب مصر.

وقال عبد الغفار لـ "اليوم السابع"، إن المركز الثقافى القبطى فى أمستردام يقوم بتنظيم حافلات لتقل المزيد من أبناء الجالية للحضور إلى لاهاى للإدلاء بأصواتهم، لافتا إلى أنه مع بداية اليوم الثانى للتصويت فى الانتخابات تساقطت الثلوج فى لاهاى، إلا أن الظروف الجوية لم تمنع المصريون من التوافد بكثافة على مقر السفارة للمشاركة فى التصويت، قائلا "رغم تساقط الثلوج منذ الصباح إلا أن الأعداد فى تزايد كبير بالمقارنة بأول يوم تصويت"، مرجعا ذلك إلى أن السبت والأحد هى عطلة نهاية الأسبوع.



استمرار التصويت لليوم الثانى بهولندا

وأكد عبد الغفار أن الناخبين تواجدوا قبل موعد فتح اللجان بنصف ساعة، وأن هناك من أتى من امستردام والولايات البعيدة عن لاهاى حيث مقر السفارة إلا أن جميعهم يشعرون بسعادة منظمين فى ذلك مظاهرة فى حب مصر، ولديهم إصرار وتمسك لأن يكون صوتهم مسموع قائلا "المصريين شايفين أن هذا واجب عليهم القيام به تجاه وطنهم".

وأوضح عبد الغفار أن غدا الأحد سيشهد أكثر الأيام إقبالا بسبب عطلة نهاية الأسبوع،لافتا إلى أن أبناء الجالية وصلوا بكامل أسرهم حاملين أعلام مصر، لافتا إلى أن أغلب من يأتى هم من الشباب ومتوسط العمر الذين لم يفقدوا ارتباطهم بالوطن الأم، مشددا على أن عملية التصويت تمت بسلام وتم تقديم كافة التسهيلات للمواطنيين.



المصريون يحملون الأعلام



زحام أمام سفارة مصر بهولندا