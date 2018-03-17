سفير مصر بالسودان: توافد عدد كبير من المصريين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات







كتب - أحمد جمعة

قال السفير المصرى فى الخرطوم، أسامة شلتوت، إن المصريين يتوافدون للإدلاء بأصواتهم فى الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، موضحا أن إقبال المصريين لليوم الثانى على التوالى إلى مقر السفارة جيد، موضحا أن عدد من المصريين قطعوا مسافات طويلة للوصول إلى الخرطوم للإدلاء بأصواتهم ما يدل على وجود وعى واهتمام من قبل أبناء الجالية المصرية بقضايا الوطن وحرصهم على ممارسة حقهم الدستورى والقانونى.

وتوجه السفير المصرى فى السودان لـ"اليوم السابع"، اليوم السبت، بالشكر إلى الحكومة السودانية التى تقدم تسهيلات للمصريين كى تسير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر.



راهبات يحرصن على الادلاء بأصواتهن فى الخرطوم بانتخابات الرئاسة

وأوضح السفير المصرى فى السودان أن وسائل الإعلام السودانية حرصت على تغطية ماراثون الانتخابات الرئاسية، مؤكدا وجود اهتمام وسائل الإعلام السودانية والعالمية بالسودان على تغطية الجولة الأولى من الانتخابات التى تجرى فى مقر سفارة مصر بالخرطوم.

وحرص الشيوخ والأساقفة المصريين المتواجدين فى السودان على الإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية.



مصريون فى السودان



سفير مصر فى السودان وأسقف حرص على الادلاء بصوته فى سفارة مصر بالسودان



سفير مصر فى السودان ووفد من الشيوخ خلال الادلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة



سفير مصر فى السودان يستقبل مواطنين مصريين يدلون باصواتهم فى انتخابات الرئاسه



سفير مصر فى السودان يشرف على عملية تصويت المصريين فى انتخابات الرئاسه



سيده مصريه تدلى بصوتها فى انتخابات الرئاسة بسفارة مصر بالخرطوم